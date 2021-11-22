Послы государств ЕС в Москве выразили солидарность с Центром "Мемориал"

Послы стран — членов Европейского Союза в Российской Федерации провели 22 ноября встречу с Сергеем Кривенко, членом Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (Международный Мемориал), Анной Добровольской, Исполнительным директором Правозащитного центра "Мемориал", и Сергеем Давидисом, членом Совета Правозащитного центра «Мемориал». Встреча была организована в преддверии судебных слушаний по делу о ликвидации обеих организаций.

Участники встречи вновь заявили о своей солидарности и поддержке Международного Мемориала и Правозащитного центра "Мемориал" в этих сложных обстоятельствах.

Эти организации были и остаются важным независимым голосом российского гражданского общества. Они изучают прошлое, и это вклад в будущее, говорится в заявлении глав дипломатических представительств государств ЕС в Москве.