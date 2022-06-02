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Послы стран ЕС одобрили 6-й пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке

Постпреды стран-членов ЕС в штаб-квартире Европейского союза утвердили в четверг шестой пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть.

Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в окончательный вариант санкционного списка не вошёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Официально новый пакет санкций, как ожидается, будет опубликован в пятницу. Помимо эмбарго на поставки нефти морским путём, которое должно вступить в силу к концу года, он предусматривает отключение "Сбербанка" от SWIFT и расширение санкционного списка физических и юридических лиц.

Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорт трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.

На исключении из предлагавшегося списка патриарха Кирилла также настаивала Венгрия. Об этом ранее сообщало агентство Bloomberg. О подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести санкции против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.

Имена тех, кто, в отличие от Кирилла, был включён в список, пока не известны. На данный момент санкции ЕС введены почти против тысячи российских граждан.

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