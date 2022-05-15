Посол РФ в США: "Мы не сдадимся", Россия не капитулирует в Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о своей уверенности, что Россия не "капитулирует" в Украине. По его словам, российские дипломаты в США убеждены в том, что "все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед вооружёнными силами, будут полностью выполнены".

В эфире телеканала "Соловьёв Live" Антонов сказал, что США "подталкивают" Россию к переговорам о мире, но на своих условиях. По словам посла, этих условий три: прекращение боевых действий в Украине, отвод войск на позиции до 24 февраля, а также необходимость "покаяться за всё содеянное". По словам посла, "такой капитуляции не будет, никогда не будет". "Мы никогда не сдадимся, не уйдём назад" - сказал он.

Посол посетовал, что США "загнали в тупик" диалог с Россией, а также прервали очные контакты с персоналом посольства в Вашингтоне.

С самого начала российского вторжения в Украину Соединённые Штаты призывают Москву прекратить огонь и вывести войска. Также США заявляют о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и оказывают Киеву существенную помощь. При этом требований "капитуляции" по отношению к России не выдвигается. США подчёркивают, что конфликт должен быть разрешён путём переговоров, но не на основе диктата со стороны России.