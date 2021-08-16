Посол России о талибах в Кабуле: "При террористах лучше"

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "при террористах талибах ситуация в Кабуле лучше", чем была при президенте Ашрафе Гани.
"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие", - пояснил посол, добавив, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии. Жирнов назвал подход талибов к этому вопросу "ясным, хорошим, позитивным и деловым". "Не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что талибы гарантировали охрану российского посольства.
- В воскресенье представители радикального исламистского движения "Талибан", которое признано в России террористическим и запрещено, без боя взяли столицу Афганистана Кабул и позднее заняли президентский дворец. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.
- "Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.
- В связи со взятием талибами Кабула в аэропорту столицы начались паника и хаос. Тысячи людей, опасающихся репрессий и насилия со стороны радикалов, хотят вылететь из Афганистана. Некоторые из них цепляются за шасси иностранных самолётов, покидающих аэропорт. Агентство Reuters сообщило в понедельник по меньшей мере о пяти погибших афганцах, пытавшихся бежать.
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