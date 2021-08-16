Посол России о талибах в Кабуле: "При террористах лучше"

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "при террористах талибах ситуация в Кабуле лучше", чем была при президенте Ашрафе Гани.

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие", - пояснил посол, добавив, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии. Жирнов назвал подход талибов к этому вопросу "ясным, хорошим, позитивным и деловым". "Не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что талибы гарантировали охрану российского посольства.