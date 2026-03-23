Посол США в ЕС призвал к заключению торгового соглашения

Посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что ЕС должен ратифицировать торговое соглашение с США без изменений, иначе он рискует потерять доступ к поставкам СПГ на "благоприятных условиях". Об этом он заявил газете Financial Times.

Европарламент намерен провести голосование в четверг. Соглашение включает в себя обязательство ЕС закупить у США энергоресурсы на 750 миллиардов евро до конца 2028 года. Документ также предусматривает введение 15-процентных пошлин на большую часть товаров из ЕС и нулевые пошлины для экспорта США в Европу.

По словам Паздера, энергетический аспект соглашения окажется под угрозой, если ЕС попытается внести в документ какие-либо изменения. "Я не знаю, что произойдет с энергетикой, если они не заключат соглашение. Я думаю, что Соединенные Штаты по-прежнему будут стремиться вести бизнес с Европой, но только условия могут быть не такими благоприятными", – сказал посол.

Обсуждения вокруг соглашения происходят на фоне энергетического кризиса, который возник в результате конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает FT, Катар, который производит пятую часть мирового объема СПГ, был вынужден прекратить экспорт после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Европа закупала только около 10 процентов СПГ, который поставлялся этим путем, однако некоторые члены ЕС, такие как Италия, получают до трети своего СПГ из Катара.

Торговое соглашение между ЕС и США было заключено на переговорах президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в августе 2025 года. С тех пор его ратификация откладывалась из-за ряда проблем, включая угрозы Трампа вторгнуться в Гренландию.