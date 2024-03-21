Посол США: в Киеве прошла встреча советников по безопасности ряда стран

Посол Соединённых Штатов в Украине Бриджет Бринкс сообщила, что накануне в Киеве прошла встреча советников по национальной безопасности многих стран для обсуждения так называемой формулы мира - предложенной украинской стороной схемой завершения войны с Россией.

О проведении встречи заранее не сообщалось. Накануне ряд СМИ сообщил о необъявленном визите в Киев помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, однако они не писали, что он приехал в том числе для встречи со своими зарубежными коллегами.

Посол США назвала российскую ракетную атаку на Киев в ночь на 21 марта - первую за 44 дня - "ответом" на встречу советников в столице Украины. Она поблагодарила ПВО Украины за сбитые ракеты - украинские военные заявили, что ни одна из них не достигла цели. Обломки ракет повредили гражданские объекты, есть пострадавшие. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по "центрам принятия решений" ВСУ.

Подробностей о самой встрече в Киеве нет. Первая подобная встреча была проведена в Дании в прошлом году, затем совещания проводились в Саудовской Аравии и Швейцарии. Их особенность в том, что в них участвуют представители не только поддерживающих Украину стран Запада, но и ряда нейтральных государств, поддерживающих тёплые отношения с Москвой.

В столице Украины подобная встреча прошла впервые. Не сообщалось, какие страны были представлены на встрече в Киеве.

Украина и её союзники хотят провести в этом году так называемый международный саммит мира в Швейцарии, без приглашения России. "Формула мира" предусматривает, помимо прочего, полный вывод российских войск с международно признанной территории Украины. В Москве неоднократно заявляли, что это неприемлемо.

Джейк Салливан накануне во время своего визита в Киев заявил, что США верят в победу Украины, и сказал о своей уверенности в том, что сами Соединённые Штаты в конце концов одобрят пакет помощи Украине, который пока сталкивается с препятствиями в Конгрессе. Салливан также заявил, что Россия "уже проиграла" в войне, поскольку ей не удалось уничтожить украинскую государственность. Победой Украины он назвал её сохранение как суверенной, демократической и свободной страны.

В четверг сообщается о прибытии в Киев главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра. Это первый подобный визит с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. "Украинская правда" цитирует слова американского адмирала о том, что он убеждён, что Украина в будущем станет членом НАТО.