Посольства Украины в Европе получают окровавленные пакеты

Несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом в последние дни получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Об этом заявил в пятницу представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе (Италия) и Кракове (Польша), а также в консульство в Брно (Чехия). Посольство Украины в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

В частности, полиция Чехии утром в пятницу сообщила о получении украинским консульством в Брно пакета, похожего по характеристикам на тот, который на днях взорвался в украинском посольстве в Мадриде. Из-за возможной угрозы были эвакуированы дети из близлежащего детского сада. В посылке была обнаружена "ткань животного происхождения".

Массовая рассылка пакетов происходит после того, как в посольстве Украины в Испании взорвалась доставленная туда на имя посла бандероль, при взрыве лёгкие ранения получил один человек.

"Есть основания полагать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины", - отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В разных странах ведётся расследование того, кто мог организовать рассылку.

В Испании в последние двое суток стало известно о шести отправленных по почте бандеролях. Одна из них взорвалась в посольстве Украины, другие были адресованы предприятию, производящему военную технику, министру обороны Испании, посольству США, испанскому премьер-министру и авиабазе Торрехон-де-Ардос. Во всех этих посылках были самодельные взрывные устройства небольшой мощности. Ни в одной из них не было записок или текстов с угрозами, сообщает El Pais со ссылкой на источники, близких к следствию.

Испанская полиция пытаетмся установить, кто занимался рассылкой взрывных устройств. Все они были отправлены обычной почтой с территории Испании. В первоначальных отчётах полиции, направленных в суд, нет данных о каких-либо версиях того, кто мог бы быть организатором рассылки бандеролей. В том числе не выдвинута и версия о причастности российских спецслужб.