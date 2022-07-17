Посольство РФ грозит швейцарской газете судом из-за карикатур на Путина

Посольство России в Швейцарии заявило о готовности обратиться в правоохранительные органы этой страны в связи с публикацией в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) карикатур на российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в письме на имя главного редактора газеты, опубликованном в субботу на сайте дипмиссии.

Российское посольство считает, что карикатуры носят клеветнический и оскорбительный характер, а их публикация может нарушать статьи Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы.

Как отмечает DW, поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля. На сайте издания он был опубликован и опубликованный на сайте издания 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной в Украине. Помимо прочего, статья сопровождается карикатурным изображением Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хештегом "Путин - военный преступник". Ещё один твит в статье изображает российского президента в его рабочем кабинете, сидящим на унитазе.

Карикатуры возмутили российское посольство. "Что касается личности Президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу – ни к городу»)" - пишет оно. "Очевидно, это далеко не всем нравится на Западе, где активно и принудительно пропагандируются идеи ЛГБТ-сообщества начиная со школьной скамьи". Использованное в материале определение "военный преступник" по отношению к Путину дипмиссия назвала "бездоказательным прямым оскорблением". Автора материала посольство назвало "малоизвестной молодой журналисткой М.Лангшвагер".

Посольству не понравилось и изображение президента Украины Владимира Зеленского в образе героя комиксов Marvel. "Если говорить о клоунаде, то было бы намного уместнее затронуть эту тему в контексте недавнего прошлого бывшего украинского комика В.Зеленского. Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных «перфомансов» с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети" - пишут дипломаты.

В газете Neue Zürcher Zeitung письмо пока не комментировали. После российского вторжения в Украину многочисленные западные СМИ публиковали немало карикатур на Владимира Путина, в том числе и выражающих резко критическую позицию по отношению к нему, однако о других подобных обращениях российских дипведомств в редакции до сих пор не было известно.