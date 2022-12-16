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Посольство РФ и Пригожин заявили о покушении на главу Русского дома в ЦАР

Банги, ЦАР

Российские государственные агентства, глава Россотрудничества Евгений Примаков и руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в пятницу сообщили о покушении в столице Центральноафриканской республике (ЦАР) Банги на главу культурного центра "Русский дом" Дмитрия Сытого.

Сообщения подтвердили в российском посольстве в стране. По словам пресс-атташе дипмиссии Владислава Ильина, которого цитируют агентства, Сытый получил анонимную посылку. Когда он открыл ее, в руках у него сдетонировала взрывчатка.

По одним сообщениям, Сытый получил тяжёлые ранения, по другим - контузию. Он госпитализирован.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной-спонсором терроризма.

В полиции ЦАР сообщили, что дело расследуется как теракт.

Русские дома - название официальных представительств Россотрудничества за рубежом. На сайте Россотрудничества в списке Русских домов "Русский дом" в ЦАР не значится. В формулировке Примакова организация названа "партнёрской".

Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние.

По данным журналистов Би-би-си, Сытый был учредителем компании Lobaye Invest, в штат которой оформлялись российские специалисты. По данным центра «Досье», сам Сытый не позже апреля 2018 года он отправился в ЦАР в качестве "гражданского инструктора". Об открытии культурного центра "Русский дом" в Банги сообщалось в феврале нынешнего года.

ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы.

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