Посольство РФ в Киеве "прорабатывает вопрос" о выезде части дипломатов

Посольство России в Киеве "активно прорабатывает" вопрос о том, чтобы часть его персонала покинула Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства, имя которого не называется.
Ранее в четверг на пресс-конференции в Москве с главой МИД Великобритании Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский МИД может посоветовать "неосновному персоналу" диппредставительства в Киеве выехать в Россию. Он обосновал такой шаг опасениями того, что "англосаксы" (так российский МИД традиционно называют США и Великобританию) якобы готовят какие-то провокации на территории Украины. Он обратил внимание на то, что ряд западных стран, включая США, ранее вывезли часть сотрудников своих посольств и членов их семей, а также рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
Страны Запада пошли на эти шаги, опасаясь российского вооружённого вторжения на территорию Украину. При этом многие страны ЕС не стали отзывать дипломатов.
Российские власти ранее заявляли, что посольство в Киеве не будет эвакуироваться.
Лавров на пресс-конференции вновь отверг планы российского вторжения, заявив, в частности, что российские войска, которые сейчас находятся в Беларуси, после завершения учений в этой стране покинут её.
- Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" в четверг заявил, что "никаких планов «вторжения» не было и нет", а утверждения стран Запада о подготовке российского вторжения назвал провокацией. В то же время он предположил, что некие внешние силы подталкивают Украину к наступлению в Донбассе. "Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта" - сказал Нарышкин, став ещё одним представителем российских властей, выступившим с явными угрозами Украине в случае её активных действий против поддерживаемых Россией сепаратистов. Страны Запада опасаются, что Россия может использовать некую провокацию в Донбассе, чтобы обвинить Украину в разжигании конфликта и начать своё вторжение.
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