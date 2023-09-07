Посольство США в Москве потребовало освободить Владимира Кара-Мурзу

В 42-й день рождения Владимира Кара-Мурзы посольство США в Москве выступило с заявлением в его поддержку:

Второй день рождения под стражей — тяжелая веха для российского борца за демократию Владимира Кара-Мурзы. 7 сентября ему исполнилось 42 года. Он встретил свой второй день рождения, находясь под стражей и в процессе опасного этапирования в исправительную колонию. Ранее его апелляция на вынесенный ему неправомерный приговор — 25 лет лишения свободы, была отклонена.

Прежде всего, г-н Кара-Мурза не должен находиться в тюрьме. Он просто не был согласен с политикой своего правительства и публично выражал свое мнение, воспользовавшись основными правами человека, закрепленными как в Конституции РФ, так и в международных договорах, участником которых является Россия.

Как и сотни других мужественных россиян, задержанных за то, что они воспользовались этими основными правами граждан, он стал жертвой попытки Кремля заставить замолчать несогласных и продемонстрировать , что будет с теми, у кого хватит смелости высказываться против жестокой войны России против Украины. Как утверждает Кара-Мурза, говорить правду власти — это поступок патриота, а не "врага" государства.



Соединенные Штаты решительно осуждают политически мотивированное дело против г-на Кара-Мурзы и усиливающуюся кампанию репрессий российского правительства против тех, кто хочет, чтобы их голос учитывался при выборе направления развития страны. "Мы вновь призываем к немедленному освобождению г-на Кара-Мурзы, а также к освобождению более 600 политических заключенных в России", - говорится в заявлении для прессы посольства США в Москве.