Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну 

Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором призвало американских граждан, проживающих в стране, немедленно её покинуть.

Тем же, кто не последует рекомендации, просят избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для России". Это первое подобное заявление посольства США за последние три месяца.

С начала вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины посольство США в Киеве, как и десятки посольств других стран, останавливали свою работу по соображениям безопасности. Большинство сотрудников дипмиссий были вывезены за пределы Украины.

В середине мая американское посольство возобновило свою работу.