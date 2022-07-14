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Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну 

Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором призвало американских граждан, проживающих в стране, немедленно её покинуть.

Тем же, кто не последует рекомендации, просят избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для России". Это первое подобное заявление посольства США за последние три месяца.

С начала вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины посольство США в Киеве, как и десятки посольств других стран, останавливали свою работу по соображениям безопасности. Большинство сотрудников дипмиссий были вывезены за пределы Украины.

В середине мая американское посольство возобновило свою работу.

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