Посольство США возобновило работу в Киеве

Посольство США возобновило в среду работу в Киеве - спустя более чем три месяца после того, как оно приостановило её из-за угрозы российского вторжения в Украину.

Американские дипломаты покинули столицу Украину 14 февраля, за 10 дней до вторжения. Работа посольства была организована во Львове. После начала широкомасштабной войны на какое-то время дипломаты выехали в Польшу, однако часть работников посольства приезжала во Львов, чтобы решать неотложные задачи.

Решение о возвращении в Киев было принято после отступления российских войск от города. В апреле и мае в Киев вернулись дипломаты ряда стран, которые ранее покинули столицу Украины.

Над зданием посольства США в среду вновь поднят государственный флаг. Пока в Киеве будет работать ограниченное число дипломатов. Ожидается, что оно будет постепенно увеличиваться.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что посольство возобновило работу в Киеве. По его словам, "украинский народ, которому мы оказали помощь в сфере безопасности, защитил свою страну от бессовестной российской агрессии".