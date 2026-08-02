Посредники заявили о согласии Израиля прекратить удары по Газе

Представители стран-посредников сообщили руководству палестинской группировки ХАМАС, что Израиль согласился прекратить удары по сектору Газа с воскресенья, 2 августа. Об этом саудовской газете Asharq Al-Awsat заявил представитель ХАМАС. Группировка признана террористической в США, Израиле и Евросоюзе.

По словам представителя палестинцев, посредники уведомили группировку, что Израиль согласился полностью прекратить "нападения, воздушные и артиллерийские обстрелы и разрушения". В ХАМАС утверждают, что соответствующее согласие уже было передано "Совету мира". Он создан по инициативе президента США Днальда Трампа и координирует переговорный процесс.

Источник издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что посредники и ХАМАС ожидают официального ответа израильского правительства после заседания кабинета министров, назначенного на 3 августа.

31 июля "Совет мира" опубликовал согласованную с ХАМАС и другими палестинскими фракциями дорожную карту урегулирования в секторе Газа. Документ предусматривает поэтапное разоружение палестинских группировок, вывод израильских войск и передачу управления сектором палестинской администрации.

Израиль настаивает, что оружие ХАМАС и туннели должны быть уничтожено, а ЦАХАЛ – сохранить свободу действий в Газе до завершения демилитаризации.

Несмотря на заявления посредников, боевые действия продолжаются. Палестинские источники 2 августа вновь сообщили об израильских ударах по сектору Газа и погибших среди гражданского населения. Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила о ликвидации двух командиров ХАМАС, в том числе одного из участников нападения на Израиль 7 октября 2023 года.