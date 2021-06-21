Поставившей на колени ребёнка жительнице Красноярска грозит срок

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело против 35-летней местной жительницы по статье о нанесении побоев 9-летнему мальчику, которого она заставила извиняться перед своим сыном. Об этом сообщило краевое управление МВД.

20 июня в одной из социальных сетей было опубликовано видео, на котором жительница Красноярска, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего ребенка встать на колени перед ее сыном и просить прощение за обиду, которую он якобы нанёс. Проверка ведется также в отношении её предполагаемого сожителя, который устроил драку с очевидцами, пытавшимися заступиться за ребёнка.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию еще 13 июня, отметили в МВД. В пресс-релизе полиции не приводится, какие повреждения нашли у ребенка; там говорится только, что ему "причинили физическую боль" Дело возбудили по статье о побоях, лицом, подвергнутым административному наказанию, поскольку подозреваемую уже привлекали к суду за побои. Эта статья предусматривает до трёх месяцев ареста или штраф на сумму до 40 тысяч рублей.