Пострадавших от пыток в саратовской колонии увезли в Сибирь

Несколько заключенных, ранее написавших заявления о пытках в саратовской ОТБ-1, этапированы в сибирские колонии, сообщила "Интерфаксу" адвокат Снежана Мунтян.
По словам адвоката, 29 декабря она навестила в саратовской ИК-13 своего подзащитного Романа Позднякова, который также подавал заявление о вымогательстве в колонии. После этой встречи Позднякова перевели в СИЗО, а затем увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его и ещё двоих заключенных - Александра Суханова и Руслана Минбашиева этапировали в исправительную колонию №7 в Омске. Адвокат назвала это давлением на осуждённых с целью запугивания. ФСИН хочет таким образом вынудить их забрать заявления о пытках и вымогательствах, считает она.
В региональном управлении СК отказались от комментариев, потому что делом о пытках в саратовской тюремной больнице занимается центральный аппарат СК.
- В 2021 году правозащитники из Gulagu.net опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской ОТБ-1, вторая - насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове СК завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников покинул пост.
- Бывшие осужденные омской ИК-7 обратились к правозащитникам за помощью в возбуждении уголовных дел по факту пыток, которым они подверглись в колонии. Заключенные утверждают, что надзиратели и активисты подвешивали их вниз головой, пытали до потери сознания, насиловали, а старший помощник прокурора заставлял есть жалобы.
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