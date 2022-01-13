Пострадавших от пыток в саратовской колонии увезли в Сибирь

Несколько заключенных, ранее написавших заявления о пытках в саратовской ОТБ-1, этапированы в сибирские колонии, сообщила "Интерфаксу" адвокат Снежана Мунтян.

По словам адвоката, 29 декабря она навестила в саратовской ИК-13 своего подзащитного Романа Позднякова, который также подавал заявление о вымогательстве в колонии. После этой встречи Позднякова перевели в СИЗО, а затем увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его и ещё двоих заключенных - Александра Суханова и Руслана Минбашиева этапировали в исправительную колонию №7 в Омске. Адвокат назвала это давлением на осуждённых с целью запугивания. ФСИН хочет таким образом вынудить их забрать заявления о пытках и вымогательствах, считает она.

В региональном управлении СК отказались от комментариев, потому что делом о пытках в саратовской тюремной больнице занимается центральный аппарат СК.