"Пострадают даже гомофобы". Соцсети о запрете "движения ЛГБТ"

Верховный суд РФ признал экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ" – решение абсурдное и в то же время абсолютно предсказуемое, отмечают в соцсетях.

Михаил Красулин

Бессменный председатель советского 1989г, а потом и российского Верховного суда В.Лебедев исполнил сигнал заказчика – бессменного руководителя Кремля. Разве можно было надеяться на какое-то иное решение, идущее врозь со взятой идеологической линией?

Максим Дбар

Верховный суд признал ЛГБТ экстремистским движением и запретил на территории России. Это:

1. Идиотизм. Никакого движения ЛГБТ не существовало и не существует.

2. Людоедство. Людей преследуют за их ориентацию и их личный, никому не причиняющий вреда выбор. Причем по факту преследование более жесткое, чем было даже в СССР.

3. Бессмыслица. ЛГБТ-люди были всегда и будут всегда. Среди тех, кто запрещает, конечно, тоже. Такова биология человека.

4. Отвратительное лицемерие. Общественную мораль разрушает не ЛГБТ, а развязанная агрессия против соседней страны, безнаказанное воровство чиновников, помилование убийц и маньяков в обмен на участие в войне с Украиной, а также личная жизнь и вкусы путинского окружения.

Аркадий Дубнов

Нет смысла обсуждать признание Верх. судом РФ "экстремистским" какого-то мифического "движения ЛГБТ", как сведение счетов одной, условно гомофобной, властной группировки в России над другой, условно либеральной. Даже если либералов и нет там никаких...

Главное другое: сделан еще один, тридесятый шаг вниз, в бездну мракобесия.

Еще недавно в России можно было ходить с радужным флагом по улицам и публиковать его на обложках журналов.

Теперь российская жизнь устроена несколько иначе.

Иван Давыдов

Как я провел лето. Сочинение

Утром мы с мамой пошли на море. Там я видел медузу (признана нежелательной организацией, включена в реестр иноагентов).

Потом пошел дождь (признан нежелательной организацией, включен в реестр иноагентов). После дождя была радуга (которая является элементом символики экстремистской организации).

Еще мама отвела меня к мемориалу в центре города. Мемориал внесен в реестр иностранных агентов, его деятельность на территории РФ прекращена по решению суда.

Блогеры отмечают, что власти возвращаются к практике советских времен, когда в Уголовном кодексе существовала статья "за мужеложство".

Александр Григорьев

"Тут я вспомнил разговор с одним французом. Речь зашла о гомосексуализме.

- У нас за это судят! – похвастал я.

- А за геморрой у вас не судят? – проворчал француз".

Сергей Довлатов, "Компромисс".

Соцсети заполнились словами поддержки в адрес будущих "экстремистов". Против запрета выступила в том числе дочь пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина, написавшая, что от такого "стошнило бы даже Оруэлла".

Всеволод Чернозуб

Участником экстремистского международного движения ЛГБТ не являюсь, но сторонником – на 100%. Право быть собой и любимые люди – единственный смысл жизни. Позор Володину, Гундяеву, Грефу, Прохорову, Михалкову, всей тусовке при власти и деньгах, допустившей и продвигавшей закон. Верховный путинский суд на уд.

Артем Лангенбург

Понятно, что этот бредовый вердикт понадобился для дальнейших хаотических репрессий, непонятно пока, каким будет правоприменение, но радужный флаг, например, точно криминализован. Я ненавижу, причем с пугающей меня силой и яростью, всю эту нежить, которая причастна к гомофобии как частному случаю сегодняшнего русского фашизма. Ненавижу прежде всего за то, что дорогие мне люди в моем любимом городе сейчас чувствуют бессилие, страх и отчаяние. Всем причастным к этому, от Путина и судей Верховного суда РФ до последнего СММщика каждой пропагандистской помойки, работающего за миску картофельных очисток (ТМ), я желаю мучительного и позорного финала их существований. Сорри за пафос

Логотипы многих оппозиционных изданий в знак поддержки стали радужными, и в блогах по этому поводу мрачно шутят.

Комментаторы ждали реакции Антона Красовского, сотрудника RT, открыто заявившего о своей гомосексуальности много лет назад.

Анна Наринская

В связи с признанием несуществующего "движения ЛГБТ", что по сути, разумеется значит ЛГБТ просто, экстремистами, хочется узнать как там дела у Антона Красовского

Правильные ты союзы заключал, ведь главное быть против либерального обкома?

И страна твоя она, по сути, свободнее, чем ужасный пролиткорректный Запад?

Все не зря же было, да, Антон?

Алексей Федяров

Вопрос Министерству юстиции.

А как будет называться обратный каминг-аут?

Антон К., город Москва.

Но нет такого решения начальства, которое Антон Красовский не смог бы оправдать.

Виталий Рувинский

Я бы конечно еще чуть докрутил колесо его текста. И написал бы в самом конце: Ради жизни на Земле!

Впрочем, может еще и напишет.

Игорь Эйдман

Кажется, это уже было во время порки Васисуалия Лоханкина из "Золотого телёнка":

" А может, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты, — может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва (...)

— Но ведь они, кажется, ввели в этой квартире телесные наказания?

— Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!

Многие предполагают, что рано или поздно власти начнут преследовать других отличающихся граждан либо казнить тех, кого преследовать уже начали.

Дмитрий Гудков

В России запретили ЛГБТ.

И хотя говорится про некое движение, на самом деле речь о людях. Именно их будут сажать как экстремистов.

Я вспоминаю 2016 год, когда вся страна (и даже вся Дума) смеялась над коммунистом-гомофобом Никитчуком, пытавшимся "запретить пропаганду ЛГБТ". Я тогда еще спросил его, чем поцелуй Брежнева отличается от поцелуя представителя ЛГБТ. С правовой точки зрения. Депутат ответил очередной гомофобной шуткой.

Прошло всего лишь 7 лет.

Пропаганда уже давно запрещена, чем отличаются поцелуи, никто так и не выяснил. А теперь просто запретили людей. Как факт.

Православный Иран? – Ну да, вот он. Как и было сказано.

А что не казнят повешением на башенных кранах – так это уже мелкие стилистические отличия.

А что будет дальше, известно. ЛГБТ на всех силовиков не хватит, так что филателистам и прочим "вне политики", "лоялистам" и другим пока еще не мобилизованным традиционно приготовиться.

Андрей Десницкий

До сих пор в РФ сажали все-таки за действия. Пусть за одиночный пикет или за постановку спектакля, получившего главную национальную премию, но за действия.

Объявив экстремизмом ЛГБТ, надо полагать, они собираются сажать за нескрытую идентичность. Говоришь о том, что ты гей или лесби, значит, пропагандируешь экстремизм.

То есть начнут сажать людей за то, кем они являются.

Если это не тоталитаризм, то что это такое?

И нелепо думать, будто они остановятся только на ЛГБТ.

Василина Орлова

То, что в РФ теперь приравняли несуществующее "движение" ЛГБТ к экстремизму -- всего лишь ещё один, вполне закономерный, шаг на пути любого нацистского государства. Следующими должны стать люди с ментальными проблемами и любые другие "не такие" группы населения. И, разумеется, евреи. Антисемитизм это столп внутренней и внешней политики любого нацистского государства. В общем, будет хуже, это понятно, и так до тех пор, пока все окончательно не накроется медным тазиком в той или иной форме. При этом, развал РФ будет столь же неожиданным для многих, как и назвал СССР.

Евгений Чичваркин

Новый закон России о приравнивании LGBTQ движения к экстремизму – шаг в мрачное средневековье.

Государство опять лезет к людям в ж0пу.

Следующие остановки: побивание камнями, православная форма одежды, гонения евреев, а потом и всех иностранцев и возвращение смертной казни.

Николай Подосокорский

Главная экстремистская и нежелательная международная организация – горизонтальная некоммерческая гражданская сеть "Шибко умные". По информации охранителей, она, не имея официальной регистрации в Минюсте, идейно подпитывается как с Запада, так и с Востока, работая тем самым сразу на два враждебных лагеря. Ее представители категорически не желают принимать на веру любую информацию от государственных СМИ, идя наперекор традиционным ценностям безоговорочного послушания. Также адепты этой экстремистской сети упорно стараются придерживаться собственного мнения по остроактуальным вопросам, пропагандируя при этом псевдоценности интеллектуальной свободы, что пагубно сказывается на подрастающем поколении, которое может клюнуть на подобного рода пропаганду просвещения вместо ура-патриотизма. Спящие агенты этой сети тем более опасны, что зачастую не проявляют себя открыто, избегают массовых собраний, но при этом планомерно внедряют свои разрушительные идеи через произведения культуры и научные труды. Борьба с этой заразой – важная задача построения единого во всех смыслах общества, единственная цель существования которого – беззаветная служба родному государству.

Другие комментаторы убеждены, что тотальных репрессий ждать не стоит и новые правила будут, как и раньше, применяться сугубо избирательно.

Сталингулаг

Главное правило жизни в России: всё не то, чем кажется. Всегда нужно держать в голове, что белое – это чёрное, и наоборот. Любой запрет – это отложенный во времени приказ этот запрет нарушить. Помните, как совсем недавно экстремистским признали движение АУЕ? А сейчас сняли сериал, прославляющий пацанскую эстетику, и сняли, видимо, настолько хорошо, что возбудился Роскомнадзор, а подростки в странах СНГ начали косплеить героев фильма. Вот примерно так будет и со вчерашним запретом ЛГБТ движения: через какое-то время снимут эротический блокбастер про однополую любовь, где все будут сношаться со всеми, с Паниным в главной роли, и покажут в прайм-тайм на Первом канале

"Экстремистов" при желании несложно отыскать и в коридорах власти.

Фарида Рустамова

ЛГБТ-люди есть везде, в том числе и в российской власти. И их больше, чем принято думать. Так в один голос говорят несколько наших собеседников с опытом на госслужбе более 10 лет. Эти люди вынуждены жить глубоко "в шкафу" и подстраиваться под требования системы. У них нет никакого своего сообщества, но они остро переживают из-за дискриминационной политики государства в отношении ЛГБТ.

"Человек занимается важной работой на благо страны, он патриот, и ему некомфортно из-за этого (запретов против ЛГБТ). Зачем людям создавать ощущение, что они тут не нужны?" – говорит высокопоставленный чиновник о своем знакомом госслужащем-гомосексуале.

Собеседник, близкий к Кремлю, уверен, что новые репрессии в адрес ЛГБТ-людей исходят от ФСБ. Почерк силовиков хорошо виден: все произошло молниеносно и в режиме секретности, между подачей иска Минюста и решением суда прошло меньше двух недель. Это гораздо более удобный способ ввести запрет, чем, например, три чтения законопроекта в Госдуме, когда есть время хоть на какое-то минимальное общественное обсуждение.

После начала войны негласные внутренние правила безопасности для чиновников значительно усилились. Им сильно ограничили возможности выезда за рубеж, с госслужбы порой увольняли тех чиновников, у которых обнаруживали родственников в странах НАТО. Поэтому есть ненулевая вероятность, что теперь искать "врагов" в системе будут и по признаку сексуальной ориентации. А значит, ЛГБТ-людям работать в государственной системе будет все сложнее.

За запретом "ЛГБТ-движения" стоит циничный расчет, уверены некоторые оппозиционеры.

Леонид Волков

Верховный "суд" РФ признал "экстремистской организацией" вымышленное "международное движение ЛГБТ". Другими словами — режим террористов и убийц поставил вне закона миллионы людей одним росчерком пера. И это, увы, не новость, такое случалось и случается по всему миру.

А вот что, по-моему, новость, так это то, как это было сделано на базе абсолютно циничного расчета. Какие-то политтехнологи посидели, посчитали. Надо с чем-то Путину на "выборы" идти, а экономикой не похвастаться, войной не похвастаться, вообще нечем хвастаться. А нельзя же молчать на "прямых линиях", "встречах с избирателями" и прочих "предвыборных мероприятиях"...

Так и сяк крутили, замеры поделали, насчитали в обществе высокий уровень гомофобии (которую они сами же и пестовали в предыдущие 20 лет, поднимая на этот уровнь) — и, такие, "О! Есть идея!". И вот эти самые политтехнологи из команды Кириенко — приятные мальчики и девочки из ВШЭ и МГИМО, и, безусловно, полно среди них и Л, и Г, уж точно Б, а может и Т — понесли наверх папочки.

"Вот такая тема есть, если ее двинуть — будет выгодно. Народ поддержит. И в концепцию кампании вокруг "семейных ценностей" отлично впишется. А еще все вот эти наши иноагенты и либералы — они же, конечно, впишутся и будут что-то там кричать о нарушении прав: так вот и отлично, образ врага сам себя и проявит! Наш гетеросексуальный Путин — их злостные забугорные ЛГБТ-иноагенты! То, что доктор прописал!".

Ну то есть что я хочу сказать. Путин не первый и не последний кровавый фашиствующий диктатор на этой многострадальной планете. Но его предшественники хотя бы были одержимы какими-то идеями. Гитлер очевидно, верил в евгенику, "чистоту расы" и прочую мерзость, и отсюда уже розовые треугольники.

А у этих нет никаких идей. Звенящая пустота. Они ни во что не верят. Вообще. Посчитали циферки, подшили в папочку, получили "одобрямс", разрушили жизнь миллионов людей, пошли дальше в "Кофеманию" новые прикольные штуки для путинской кампании придумывать.

Константин Сонин

Сегодняшний запрет ЛГБТК+ Верховным судом России – преступное действие путинского режима. Цель его совершенно прозрачна – это ещё один механизм удержания, любой ценой, власти в руках Путина и его окружения. В России нет никакой гомофобии, кроме искусственно навязанной новыми "законами" и государственной пропагандой. Россия – не дикая страна и в ней не дикие люди. Но в ней дикая, архаичная власть, навязывающая обществу отсталость.

Понятно, что путинская государственная гомофобия противоречит и русской традиции, и формальным положениям действующей российской конституции. В ней как в капле воды отражается всё строительство личной диктатуры. Если бы не было фальсифицированных выборов, в парламенте не могли бы оказаться неадекватные кликуши типа милоновых-мизулиных. Если бы Верховный суд не был бы, в течение многих лет, разобран по частям, а Конституционный суд не самоуничтожился бы, то очевидно незаконные "законы", проведенные парламентом, были бы отменены.

И дело не только в системе государственной власти. Если бы не война и политические репрессии, из страны не были выдавлены все известные поэты и писатели, деятели науки и культуры то в общественном дискурсе не могла бы доминировать нечисть типа соловьева-киселёва-прилепина. Если бы не была запрещена общественная деятельность, то, конечно, телевизор и стадионы были бы заполнены не шаманами, а теми, кто по настоящему популярен – младшее поколение и те, за кем следят десятки миллионов в млашем поколении, абсолютно нормально и адекватно воспринимают ЛГБТК+ людей.

Впрочем, есть в сегодняшнем решении и луч надежды. В погоне за властью и наживой, Путин и его нечисть продолжают войну не просто против России в целом. Они воюют против десятком миллионов младшего поколения. Конечно, такие войны, бывают, выигрываются "стариками" – достаточно посмотреть на Иран. Но гораздо чаще правда, прогресс, всё хорошее в конечном счёте побеждает.

Но какой бы расчет за этим ни стоял, принятие нового закона в любом случае скажется на жизни россиян, отмечают в блогах.

Александр Баунов

По-поводу объявления #ЛГБТ экстремистским движением. Понятно, что это в который раз желание правящего класса сплотиться с народом перед выборами. Легитимации общей неприязни к стигматизированным чужим — самый удобный для элиты мостик между ней и народом. Ты как бы ничем с ним не делишься кроме этой общей неприязни, но в итоге вы — такие разные по образу жизни и по возможностям — оказываетесь вместе. Удобно и недорого.

Это и желание угодить диктатору, картинно поборовшись с его излюбленным врагами в рамках его любимой повестки — той же демографической или про ценности. Безусловно, предварительно согласованное с ним же.

Надо держать в голове несколько рисков. Во-первых, понятие длящегося преступления. Им, бывает, пользуются даже в правовых государствах. Например, что-то висит в соцсети, там радуга или какой-то текст, или поддержка чьего-то каминг-аута. И может наступить этот правовой перфект. Опубликован-то он до принятия закона, а висит и продолжает быть виден неограниченному кругу лиц — после. То есть преступление вроде совершено до, и обратной силы не, ан нет — оно продолжает совершаться.

Второе, как во многих репрессивных законах последнего времени, — неопределенность содержания рождает неопределенность применения. Поскольку никакого движения ЛГБТ нет, а есть совокупность разных действий самых различных организаций, компаний и частных лиц, предпринятых в самое разное время и по разным поводам, неясно какое из них и при каких обстоятельствах будет принято за действие "движения ЛГБТ" — от чистого активизма (который уже почти невозможен) или комментария к этому самому закону до публикации книги, в то числе и научной, личного инстаграмма, сценического костюма или режиссерского решения (Тетя, здрасьте) до воспитания детей в де факто однополой семье или работы тату и пирсинг салона, где проколют ухо юноше. Особенно если салон не поделится с участковым.

В отношении публичных людей решение будут принимать на высоком уровне, а вот жизнь обычных граждан — пространство экспериментов для низших полицейских чинов.

Илья Вайцман

Фактически, если перевести с идиотского на русский, то любая сексуальная ориентация, отличающаяся от разрешенной государством, теперь влечет за собой обвинение в "экстремизме", в "участии в деятельности экстремисткой организации" и, соответственно, наказание. От штрафа 100 т.р. и вплоть до 10 лет концлагеря (даже в УК РСФСР ст.121 предусматривала до пяти лет).

Зачем? Официальная версия – "для улучшения демографии", но это слишком очевидная ложь. Реальная же цель этой подлости – дать клапан для выплеска бешенства фрустрированным неудачами в войне с Украиной турбопатриотам, натравить их на "нетаких", легализовав преступления обвинением жертвы в "экстремизме". Чтобы они не задавали вопросы бункерфюреру с подельниками, а выслеживали азартно, кто с кем и в каких позах.

Вот это и есть настоящая цель "борьбы с ЛГБТ".

Екатерина Винокурова

А еще мне кажется, что за высказыванием справедливых опасений, будут ли сажать за каминг-аут и радугу, упущены важные аспекты темы.

Не то, на что, как мы предполагаем, геи потеряли права, а то, на что точно права они утратили:

Российские геи утратили право на любые попытки защиты собственных прав (например, на допуск партнера в реанимацию), потому что любая попытка коллективной борьбы за какие-то их права и будет отнесена к попытке создания экстремистского сообщества.

Российские геи утратили право на получение специализированной психологической помощи и групп поддержки, так как создание таких групп и будет отнесено к попытке создания экстремистского сообщества.

Вот такие дела.

Александр Кынев

Полностью поддержу позицию Кати Винокуровой. Это не просто дремучее мракобесие, это варварское антигуманное отношение к людям, лишение их права на помощь и защиту.

Иннокентий Буковский

Знаете для чего это нужно?

Чтоб а) был повод посадить неугодного человека и б) запугивать подозреваемых.

Ведь как будет: товарищ следователь будет сидеть напротив и говорить: "ну вот сядешь ты Вася, Петя, Маша по статье за поддержку ЛГБТ, а знаешь, что с такими на зоне делают? На зоне ж не будут разбираться из ЛГБТ ты или просто с плакатом стоял. А наши товарищи на зоне еще и подскажут и пальцем покажут. Тебе это надо?"

Да, это людоедство.

Но не для борьбы с ЛГБТ, а для поселения страха во всех инакомыслящих.

Поэтому совет мой остается прежним: по возможности валите. Хотя бы подальше от совсем радикальных регионов России.

Наталья Маршалкович

Надеюсь, все знакомые мне участники невидимого движения уже читают эту бредятину с безопасного расстояния. Оставшимся в России квир-людям можно только посочувствовать, и пожелать удачи и сил. Ибо возможности открываются широкие: поиметь уголовку за пропаганду экстремистской организации или донос от бдительной соседки за не тот цвет носков. Да и по кумполу тоже получить можно, раз начальство в своем роде разрешило

Кирилл Мартынов

Конец государства и рождение массового террора: что означает сегодняшнее решение Верховного суда

Мне кажется, не все соотечественники поняли, что сегодня произошло. Решение Верховного суда по ЛГБТ, с одной стороны, приведет к неисчислимым новым страданиям и унижениям людей. А с другой стороны, это фундаментальное попрание правовых оснований государства (того, что от них еще оставалось). И второй аспект коснется всех, даже гомофобов. РФ как Дмитрий Рогозин стреляет себе в тире в ногу.

Почему от "экстремизма для ЛГБТ" пострадают даже гомофобы? Потому что в правовую модель РФ 30 ноября 2023 года внедрена идея поражения граждан в правах просто за то, кто они есть. Теперь для того, чтобы РФ объявила тебя вне закона, не нужно ни участвовать в политическом движении, ни быть членом какой-то организации. Если геи – участники экстремистского движения по умолчанию, значит любая другая произвольная группа лиц может быть объявлена экстремистами. Как режим апартеида в ЮАР, как Нюрнбергские законы у нацистов, решение Верховного суда поражает людей в правах просто за то, что они существуют. Рамзан Кадыров утверждал, после пыток и убийств, что "геев в Чечне нет". Теперь Верховный суд делает аналогичное заявление в отношении страны в целом.

Как и в случае ночи длинных ножей у нацистов, поражение в правах миллионов людей сейчас связано с политической борьбой: Путину никто не угрожает внутри страны, но ему нужно постоянное "сплочение", перед очередными выборами и против "агентов Запада". Депутат Гурулев, предлагавший уничтожить 20% граждан России, которые не любят Путина, был не так уж далек от их реальных планов. Просто начать решили с ЛГБТ.

Теперь про судьбу конкретных людей. Есть две интерпретации происходящего. Более консервативная оценка предполагает, что борцы с ЛГБТ, начиная с Нового года, когда решение Верховного суда вступит в силу, пойдут по сценарию прочих антиэкстремистских кампаний: будут штрафовать людей за символику, заведут несколько уголовных дел в отношении "организаторов" и "злостных нарушителей". Ведешь себя тихо – и выживешь.

Но проблема такой консервативной оценки заключается в том, что ЛГБТ самая массовая "экстремистская организация", а государственная кампания против геев развивается в довольно гомофобном обществе. Это значит, что Верховный суд (и Путин, конечно, это же его кампания) открыл широчайшее пространство для злоупотреблений. На людей будут писать доносы, им будут угрожать, их будут шантажировать – все это уже много раз было в истории в отношении геев. Но отличие в том, что сейчас травля санкционирована государством и ведется в обществе, которое еще совсем недавно было достаточно открытым.

Люди, которые не интересовались историей борьбы гомосексуалов за свои права, часто не понимают, зачем нужны так называемые гей-парады. Их главная функция как раз заключается в том, чтобы сделать гомосексуалов видимыми, чтобы их нельзя было шантажировать, угрожая "всем рассказать, чем они занимаются". Открытая демонстрация сексуальной ориентации в свободном обществе – это защита от насилия и унижения.

Сейчас за людей очень страшно. Людей как в Чечне смогут избивать и насиловать, понимая, что обращаться в полицию уже никто не будет – чтобы не быть оказаться в списках "экстремистов и террористов". Возникнет целый рынок насилия, де-факто санкционированный этим государством.

Будут тысячи новых беженцев из числа тех, кто до последнего надеялся на изменения в России и оставался в стране.

Сергей Шелин

Сегодня все существующие или могущие существовать ЛГБТ-структуры в России запрещены. Не то что протесты, но даже и акции солидарности внутри РФ не зафиксированы. Потому что в сегодняшней России никто ни за кого не заступается.

Утешаться можно разве что предположением, что все это – признак большого кризиса власти. Бороться с любовью – последнее дело, и успехом оно увенчаться не может, пишут комментаторы.

Станислав Кучер

Конечно, юридический запрет "движения ЛГБТ" (которого юридически не существовало) – это удар по безопасности конкретных людей, которым и так в России живется непросто. Конечно, это страшное лицемерие – особенно на фоне помилования убийц и маньяков в обмен на участие в агрессии против соседней страны. Но еще это – феноменальный акт саморазоблачения и деградации, а не укрепления порочной системы, как опасаются многие. Историки будут изучать его как один из признаков и катализаторов неизбежного конца таких режимов. Вот увидите.

Александра Архипова

Усиление сексуальных табу всегда связано с тем, что надо срочно, срочно пересобрать символические границы и предложить гражданам новые механизмы для поддержки идентичности.

А стремление пересобрать эти границы возникает тогда, когда лидер нации понимает, что иначе людей не удержать. Иначе все развалится.

Ситуация сейчас совершенно ужасная (запрет "международного движения ЛГБТ"), но радует только одно – наука знает, это признак очень большого кризиса идентичности.

Илья Шуманов

Запретить любить невозможно. Запретить любить женщине женщину невозможно. Запретить мужчине любить другого мужчину тоже невозможно. Несмотря на законы и судебные решения любовь все равно победит.