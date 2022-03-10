Потанин: национализация западных компаний вернёт Россию в 1917 год 

Конфискация активов западных компаний вернёт Россию в 1917 год - такое заявление сделал генеральный директор "Норникеля", российский миллиардер Владимир Потанин. Он считает, что последствия так называемой "национализации" ушедшего из России бизнеса приведёт к "глобальному недоверию к стране со стороны инвесторов на много десятилетий вперёд". ​



По мнению Потанина, решение многих компаний о приостановке деятельности в России "носит эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом". "Скорее всего, они вернутся", - предположил миллиардер, добавив, что более адекватной мерой считает предложение Минэкономразвития ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, "чтобы позволить владельцам сохранить собственность, а компаниям - избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам".

Ранее в Госдуме предложили "национализировать" западные предприятия и компании, ушедшие с российского рынка в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления на таких предприятиях. Сообщается, что в правительство и прокуратуру направлен список из 59 иностранных компаний, которые объявили о прекращении или приостановке работы в России, и поэтому могут быть национализированы. В перечень, в частности, вошли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald’s, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.

С начала вторжения российских войск на территорию Украины о прекращении или приостановке бизнеса в России объявили около трёхсот иностранных компаний.