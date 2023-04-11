Поток нелегальных мигрантов на юге Европы значительно вырос с начала года

Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с беспрецедентным ростом нелегальной иммиграции. Как сообщает "Евроньюс", с начала 2023 года в Италию по морю прибыли более 30 тысяч человек. Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Только за последние три дня спасатели и береговая охрана подобрали в море более 3 тысяч нелегальных мигрантов.

Источники в итальянском правительстве отмечают, что "традиционные" для мигрантов порты - Лампедуза, Сицилия и другие гавани в южных районах страны уже не справляются с растущим потоком прибывающих мигрантов.

Итальянские власти объявили в начале марта, что организаторы незаконных перевозок будут строго наказываться длительными сроками лишения свободы вплоть до 30 лет.

По данным Организации ООН по делам беженцев, в 2014 году на различных лодках через Средиземное море переправились не менее 218 тысяч мигрантов, около 3500 человек утонули при крушении транспорта.

В апреле 2015 года в 70 милях от острова произошло крушение судна, на котором находилось, по разным данным, от 700 до 950 нелегалов. В живых найдено 28 человек. Этот инцидент считается самым крупным по числу жертв-нелегалов.