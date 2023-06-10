Потоп на Херсонщине: что будет с контрнаступлением ВСУ? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• "Русский Добровольческий Корпус" и легион "Свобода России" снова в Белгородской области. Тысячи беженцев покидают приграничную зону с Украиной. Почему губернатору Белгородской области приходится самостоятельно решать вопросы безопасности в регионе?

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Екатериной Шульман, российским ученым-гидрогеологом Юрием Медоваром, фотографом и волонтером в Украине Викторией Ивлевой и политиком Евгением Савостьяновым.