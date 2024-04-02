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Повесть "Кавказский пленный" убрали из школьной программы

Писатель Владимир Маканин
Писатель Владимир Маканин

Повесть российского писателя Владимира Маканина "Кавказский пленный" убрали из школьной программы из-за так называемой пропаганды ЛГБТ-тематики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Депутат утверждает, что ей "стали массово поступать обращения родителей" по поводу того, что повесть находится в школьной программе. "В этом произведении рассказывается о гомосексуальном влечении российского солдата к пленному кавказскому боевику", – сказала Лантратова.

По ее мнению, это произведение "оскорбляет честь и достоинство российских солдат". "Не ради таких рассказов мы добивались создания единых образовательных программ. Я благодарна министерству просвещения за то, что они оперативно отреагировали, и в марте произведение Маканина было убрано из образовательной программы", – заявила депутат.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • 30 ноября 2023 года Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего "международного движения ЛГБТ" и признании его экстремистским.

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