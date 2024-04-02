Повесть "Кавказский пленный" убрали из школьной программы

Повесть российского писателя Владимира Маканина "Кавказский пленный" убрали из школьной программы из-за так называемой пропаганды ЛГБТ-тематики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Депутат утверждает, что ей "стали массово поступать обращения родителей" по поводу того, что повесть находится в школьной программе. "В этом произведении рассказывается о гомосексуальном влечении российского солдата к пленному кавказскому боевику", – сказала Лантратова.

По ее мнению, это произведение "оскорбляет честь и достоинство российских солдат". "Не ради таких рассказов мы добивались создания единых образовательных программ. Я благодарна министерству просвещения за то, что они оперативно отреагировали, и в марте произведение Маканина было убрано из образовательной программы", – заявила депутат.