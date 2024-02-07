"Повод придумали на ходу". Блогеры о задержании Алексея Федярова

В Москве задержали юриста Алексея Федярова: его обвиняют в том, что он послужил посредником при передаче крупной взятки. Суд отправил его под домашний арест. Максимальное наказание, которое ему грозит, если его признают виновным, – 12 лет колонии.

Наряду с Федяровым по такому же обвинению отправлен под домашний арест адвокат Андрей Золотухин, работавший в центре "Статус". Основательница "Руси сидящей" Ольга Романова уверена, что обвинение ложное.

Ольга Романова

Мы с Алексеем Федяровым друзья. Он очень много чего сделал для Руси Сидящей. То есть для обращающихся в РС. Одно время он был главой юридического департамента РС, но без оформления. На волонтерских началах. Не потому, что не хотел связываться с иностранным агентом (а мы давно ИА). А потому что считал, что не имеет права ничего брать у благотворителей, а может только отдавать. Такой вот жизненный концепт.

Так что он не аффилированное с ИА лицо, он по любви. А поскольку со всей нашей бухгалтерией в СК знакомы еще по первому нашему пустячному делу, то они знают.

АФ обвинён в посредничестве при даче взятки. То есть нашёлся какой-то гражданин, который, закусывая мылом, был уверен, что взятку другому гражданину при исполнении надо давать через писателя и публициста с ярко выраженной позицией социального дарвиниста, накрепко ассоциированным с иностранным агентом Русью сидящей, который при этом снимается в просветительских роликах для иностранного агента канала МЫР и в личном качестве дружит с иноагентом Романовой. Причём делает всё это бескорыстно.

Очень хочется посмотреть на персонажа, который посчитал Алексея Федярова подходящим человеком при даче взятки должностному лицу при исполнении. Мне кажется, любое госучреждение при его появлении в окрестных переулках должно закрываться на учёт.

Федяров некогда работал следователем в прокуратуре, потом ушел из органов в бизнес, однако через некоторое время его посадили на четыре года по делу о мошенничестве – как говорит он сам, ни за что. В колонии Федяров помогал другим заключенным отстаивать свои права, а выйдя на свободу, посвятил себя правозащитной деятельности. Он возглавлял юридический отдел правозащитного фонда "Русь сидящая", основал центр правовой помощи "Статус" и представлял в суде режиссера Кирилла Серебренникова.

Многие комментаторы уверены, что Федяров невиновен.

Мария Строева

Можно, наверное, было придумать и более дебильную причину, чтобы задержать главу юридического департамента "Руси Сидящей", писателя и спортсмена, но, видно, поленились.

Анатолий Несмиян

Нормальная логика нормального террора. Террор – это Голем, чья стратегия – жрать и размножаться. Жрать – значит, арестовывать и сажать. Размножаться – захватывать в свою мясорубку все новые и новые социальные группы. Никаких других мотивов у подобных структур нет и быть не может.

Обвинение Федярову – подозрение в передаче взятки. Человек с правоохранительным прошлым, адвокатской практикой и таким опытом, и попасться на взятке – вот даже не смешно. Скорее, здесь просто было нужно задержать и запустить машину, а повод придумывали на ходу.

Федяров известен не только как правозащитник, но и как блогер и писатель. Многие выражают поддержку ему и его родным.

Леонид Гозман

К АРЕСТУ АЛЕКСЕЯ ФЕДЯРОВА.

Папа Чиполло сыну Чиполлино: "У принца Лимона воры и убийцы во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане".

Алексей Федяров, юрист, правозащитник, писатель, человек честный, порядочный и смелый арестован сегодня в Москве.

Когда же это закончится?

Моя солидарность с Алексеем! Сил ему и удачи. Он, ведь, стольким помог, кто, как и он сегодня, был арестован именно за честность и порядочность!

Михаил Шевелев

Есть люди, которые умеют жить незаметно и считают это ценным качеством. Есть те, кому такая модель поведения поперек горла. Например, Алексей Федяров Алексей Федяров, лишившийся на этих днях свободы. Помимо прочего хорошего (и многого), сделанного им в жизни, он автор четырех книг: "Человек сидящий", "Сфумато" и "Агами" (это один роман, вышедший в двух частях), "Невиновные под следствием". Мне кажется, лучший способ поддержать сейчас их автора – прочитать их. И это не будет благотворительностью, вы получите удовольствие от блестящей и неожиданно оптимистической литературы. И заодно получите ответ на вопрос "За что?". На сайтах издательств "Захаров" и "Альпина" легко узнать, как это сделать.

Карина Зинченко

Я сегодня в шоке и в ярости, что взяли Лёшу Федярова. Состряпать на него такое смешное дело, в которое никто не поверит – это глупо и недальновидно.

Я считаю Лёшу другом, берегу его книги, храню в сердце все теплые воспоминания и поддержку. Знаю, с какой самоотдачей он помогает людям. Как чутко и бережно к ним относится. Какой он твердый в своих убеждениях и как борется за справедливость. Бесконечно добрый и умный человечище.

У меня ещё тут много слов есть, но лучше потом скажу лично.

Егор Курделло

Таких людей, как Алексей Федяров – единицы, на таких земля держится, как бы это пафосно ни звучало. Людей более твердых принципов и в бОльшей степени людей ДЕЛА я не встречал. Алексей несколько раз очень помогал, просто так, по-человечески – и мне, и моим друзьям.

Не переставая, восхищаюсь его талантами, его даром писателя, его сумасшедшей энергии и тому, как ему удается столько всего делать, столько энергий вокруг себя закручивать и помогать стольким людям.

Сейчас наша очередь помочь Алексею.

Андрей Прошаков

Алексей Федяров не просто юрист-правозащитник, он один из лучших писателей в сегодняшней России.

Нужно обладать огромной смелостью, чтобы уйти из системы и бороться с ней. Сегодня честному человеку и хорошему писателю продолжать жить в России и оставаться на свободе, увы, практически невозможно.

Ольга Бешлей

ну ко всему, казалось, уже привыкли, и все равно арест Алексея Федярова — как удар по голове

на третий почти год войны и (совсем уж бесстыдной) диктатуры как-то неловко писать, что опасно оставаться в России

верю, что если умные и талантливые остаются или приезжают, значит у них есть более чем достойные причины

но когда закрывают хорошо знакомого человека, как же разом скисают внутри все моральные силы!

и какая страшная поднимается злость

Алексею и его близким желаю справиться

и всем свободы, скорее свободы

Вадим Жук

Год миновал. Стишок окреп. К "задержанию" А. Федярова

Покрывалась земля снегом липким

Листом прелым.

Выполняли, земляк, без ошибки

План по расстрелам.

План. По беззащитным затылкам,

Черепам беззубым

Пролог к бухенвальдским обмылкам,

Дымящим трубам.

План. Ты запомни, потомок,

Не отписывайся.

Перелистай многотомник

Генералиссимуса.

Ты всё не веришь, не веришь,

Считаешь помаркой.

А уже подошли к твоей двери

С хищной “болгаркой".

Уже идёт понятой/понятая

Из соседней квартиры.

Я тебя не предупреждаю,

Я констатирую.

5 февраля 23

Друзья Федярова уверены, что он окажется органам не по зубам.

Алхас Абгаджава

За мою практику у меня было два уголовных дела в ГСУ СК по Москве. И в обоих доблестные следователи пытались усадить очевидно невиновного человека. В суде мы дважды добились условного срока, тут комментарии не нужны.

С тех пор там мало, что изменилось к лучшему, ну разве что посадили одного из руководителей этого управления и его зама – Дрыманова и Никандрова, помните таких?

Сегодня мой друг и соратник Алексей Федяров, как они думают, стал их жертвой. Он пройдет это испытание, у меня нет сомнений.

Михаил Шевелев

Тем, кто беспокоится о судьбе А.В. Федярова. Люди, работающие с ним вместе, просили передать: категорической беды нет, все небезнадежно, не дождутся. Простите за отсутствие подробностей, это я обсценную лексику опустил, там минут на сорок.

Можно только гадать, почему Федярова арестовали именно сейчас: вероятно, до него просто дошла очередь, предполагают комментаторы.

Кирилл Шулика

Федяров дядька очень непростой на самом деле. Я вообще не знаю, как вот с этим делом, а в принципе бывший следователь с богатой биографией, знаниями и связями. Так что явно к нему присматривались, иначе быть не могло.

Виктор Шендерович

Откуда именно растут ноги у этого дела – навел ли кто-то на резкость его правозащитную деятельность и контакты с "Русью Сидящей" Ольга Романова , прочитал ли наконец его блистательные антиутопии "Сфумато" и "Агами", изданные все в том же изд."Захаров" – или просто оказался задет, допустим, недавним постом Федярова в Фейсбуке про элитный бордель на Рублёво-Успенском шоссе... – уж не знаю.

Может быть, как говорится, наехали по совокупности, методом сложения...

Знаю только, что под угрозой свобода честного, прекрасного и сильного человека.

Екатерина Шульман

Да, он всё это время был в Москве и писал в соцсетях всякие свои социальные наблюдения. Следствие просит домашний арест, вижу. А вот как он мне несколько месяцев назад частным образом описывал своё понимание обстановки:

"Грибная поляна. Опята луговые, опята пеньковые, маслята, сыроежки, всякая погань.

Грибник собирает только пеньковые.

На кого глаз упадет, сначала самых видных. Остальные пеньковые думают, выстраивают теории, почему этого взяли, а того нет. А грибник берет именно столько, сколько нужно, завтра ему надо будет такую же корзинку и ещё чуть-чуть. Послезавтра ещё на чуть больше. И ему важно только это: принести чуть больше, чем вчера, а на убеждения и теории пеньковых ему плевать,

Пеньковые кончились. Но грибы требуют. Дали команду собрать луговых. Он идёт по тому же принципу.

Потом пойдет по маслятам, когда-то дойдет и до погани.

Но всегда будет брать тех, на кого упал глаз, главные риски у самых видных.

Выбор кажется экзотическим по одной причине – выбора не было. Просто попали в руку".

Алексей хорошо пишет.

Грибная метафора понятна, она и мне приходила в голову и использовалась при описании мобилизации: все видные грибки уже собраны, за второй партией придётся далеко в глушь забираться. Вспоминается также известная русская сказка про войну грибов: мы, белянки, столбовые дворянки, не пойдём на войну, мы опенки, у нас ноги очень тонки, не пойдём на войну, мы волнушки – старушки, и так далее. Кажется, грузди там в конце согласились: назвавшись, как известно, полезай.