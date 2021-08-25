Повзрослевший младенец с обложки Nirvana подал в суд на группу и Кобейна

Американец, детская фотография которого размещена на обложке известного альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на музыкантов и наследников погибшего фронтмена Курта Кобейна. Спенсер Элден утверждает, что артисты нарушили закон о распространении детской порнографии.

30-летний истец заявил, что понёс пожизненный ущерб, а его опекуны никогда не разрешали использовать фото ребенка. Элден рассчитывает получить с каждого ответчика или их наследников как минимум 150 тысяч долларов.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

На обложке Nirvana изображён обнажённый младенец в бассейне, плывущий к долларовой купюре. Идея пришла Курту Кобейну во время просмотра фильма про роды в воде. Nirvana наняла фотографа, который посоветовал сфотографировать четырёхмесячного младенца своих друзей. Родителям за съемки заплатили 200 долларов.

СМИ обращают внимание, что Элден дважды – в 2008 и 2016 годах – принимал участие в воссоздании обложки. Снимался он в шортах.