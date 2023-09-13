Появились фото корабля, пострадавшего при ударе по Севастополю. ВИДЕО

В соцсетях опубликованы фотографии, предположительно, российского военного корабля, пострадавшего в доке в Корабельной бухте аннексированного Севастополя в результате ракетного удара, нанесённого украинскими войсками в ночь на 13 сентября.

По характерным деталям можно установить, что на снимке – большой десантный корабль (вероятно, "Минск") и он, судя по всему, серьезно поврежден: ракета попала в палубную надстройку, которая почти полностью провалилась внутрь корабля.

Ресурс Oryx, который занимается подсчётом повреждённой и уничтоженной в войне в Украине военной техники, на основании фото сделал вывод, что десантный корабль "Минск" был уничтожен, а не просто повреждён.

Минобороны России ранее заявило, что два корабля, повреждённые в ходе удара, будут отремонтированы. Официально не сообщалось, какие именно корабли были повреждены. Украинские и российские СМИ, однако, сообщают, что речь идёт о БДК "Минск", а также о подводной лодке "Ростов-на-Дону". Как отмечает издание Defense Express, если большие десантные корабли российского Черноморского флота уже становились целью украинских ударов, то подводная лодка поражена впервые.

Минобороны России ранее заявило, что удар был нанесён десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Утверждается, что средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все три морских дрона. Оставшиеся три ракеты, как заявили российские военные, повредили два корабля, находившиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали местные пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода. Возник пожар. По уточнённым данным российских властей, погибли 2 человека, более 20 были ранены.

Официально украинская сторона атаку на Севастополь не комментировала. Однако командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за "прекрасную боевую работу", отметив, что "оккупантов штормит" в Севастополе.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщил, что в ходе атаки использовались в том числе поставленные Украине ракеты Storm Shadow британского производства. Официально ни Киев, ни Москва это не подтверждали. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее грозил ударами по "центрам принятия решений", в случае если западные ракеты будут использоваться для ударов по Крыму.