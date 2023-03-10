Появились новые данные о судимостях убитых из "Вагнера"

В Новороссийске и Геленджике были обнаружены новые могилы убитых на войне против Украины наёмников так называемой "ЧВК Вагнера". Некоторые из них судимы по тяжким статьям и неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, хранение оружия, боеприпасов и наркотиков. Редакция Кавказ.Реалии нашла их приговоры на сайтах судов.

Так, наёмник "ЧВК Вагнера" Сергей Полянин в 2021 году получил пять лет лишения свободы за жестокое избиение пожилой матери, которая после этого ослепла.

"Он нанес удары матери, бил ее по голове", - указано в материалах дела. Преступление новороссиец совершил в состоянии опьянения.

До этого Полянина судили за кражу пяти тысяч рублей, но дело было прекращено в связи с примирением сторон. После вербовки на войну Полянин был убит и похоронен на "аллее славы" в Новороссийске.

На городском кладбище Геленджика похоронили погибшего 1 декабря Павла Бирюкова. Судя по карточкам дел на сайте городского суда, он минимум шесть раз привлекался к уголовной ответственности – последний приговор был вынесен в 2021 году.

Полный тёзка погибшего в Украине "вагнеровца", сообщает сайт городского суда Геленджика, в 2010 году был судим за грабеж, в ноябре 2013 года получил обязательные работы за кражу 417 раков, в 2014-м получил год колонии за хранение марихуаны, в 2017 – год и четыре месяца колонии за попытку совершить кражу в магазине "Черномор рыба", 2018-м – три года колонии за угон трёх автомобилей, в 2021-м, всего через две недели после освобождения из колонии, вновь угнал машину и украл телевизор, получив за это три года колонии строгого режима.

Кавказ.Реалии приводит истории и нескольких других убитых в Украине бывших заключённых, ставших наёмниками.

Как рассказал Кавказ.Реалии ведущий подсчёт могил убитых в Украине российских военных автор телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский, на кладбище Геленджика, в отличие от Краснодара и Новороссийска, нет отдельной "аллеи героев", но на могилах нескольких человек, в том числе Бирюкова, лежат типовые венки "ЧВК Вагнера".

Новые могилы погибших в Украине были обнаружены 8 марта в ряде населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи. Сайту Кавказ.Реалии известно 2683 уроженцах юга и Северного Кавказа, которые были убиты на войне. Это данные, собранные по открытым источникам - реальное число потерь может быть гораздо выше.

Летом прошлого года "ЧВК Вагнера" занималась вербовкой заключённых в российских колониях. По неофициальным данным, число завербованных достигло десятков тысяч. Некоторое время назад основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что вербовка завершена.