Появились подробности о новых санкциях ЕС против России

Евросоюз окончательно одобрил новый - четвёртый - пакет санкций против России в связи с её вооружённым вторжением в Украину. Официально санкционный список будет опубликован уже сегодня.

"Четвертый пакет санкций станет ещё одним сильным ударом по экономической и логистической базе, на которое опирается Россия в своём вторжении в Украину. Цель санкций - заставить президента Путина остановить эту бесчеловечную и бессмысленную войну" - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Пакет мер, помимо прочего, предусматривает:

запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс

ограничения на импорт продукции из стали и железа (это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия)

ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России

запрет на поставки в Россию предметов роскоши (дорогих машин и ювелирных изделий) - в частности, будет запрещён экспорт предметов роскоши на сумму более 300 евро и поставки автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро.

запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС

Кроме того, ЕС будет сотрудничать с другими странами, входящими во Всемирную торговую организацию, с целью выработать скоординированную позицию по возможному лишению России режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Также будет расширен список физических лиц, попавших под санкции. В него войдут предприниматель Роман Абрамович, банкир Герман Хан, бизнесмен Виктор Рашников, руководитель Первого канала Константин Эрнст и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина - всего 14 человек, сообшает агентство Reuters.

Также во вторник, как ожидается, санкционный список расширит Великобритания.