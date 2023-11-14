Появилось видео с находящейся в заложниках Елизаветой Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa разместил видеозапись с похищенной в Ираке более семи месяцев назад российско-израильской учёной Елизаветой Цурковой.

На видео, появившемся в понедельник в эфире иракского телеканала и соцсетях, связанных с шиитскими ополченцами в Ираке, Цуркова сидит в комнате и говорит на иврите, сообщает Reuters. В её речи содержатся отсылки к войне между Израилем и ХАМАС (признана в США и ЕС террористической группировкой), что может свидетельствовать о том, что запись сделана недавно. На камеру она говорит о работе на израильские и американские спецслужбы и критикует Израиль за действия в секторе Газа. Цуркова также призвала семью добиваться её освобождения.

Reuters отмечает, что не может подтвердить подлинность записи по независимым источникам. Но если она подлинная, то это первая запись с Цурковой с тех пор, как она оказалась в заложниках 7 месяцев назад.



В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Цуркову удерживает террористическая группировка "Катаиб Хезболла" (иракское крыло шиитского движения "Хезболла"), и что Ирак несёт ответственность за её безопасность.

В июле власти Ирака заявили, что начали расследование в связи с похищением Цурковой

У Елизаветы Цурковой два гражданства – Израиля и России. Как сообщают израильские СМИ, она приехала в Ирак, чтобы вести исследования для диссертации, которую она пишет в Принстонском университете. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещён, Цуркова воспользовалась российским паспортом.

Цуркова много лет занимается исследованием вооружённого конфликта в Сирии. Некоторое время она возглавляла в Израиле НКО левого толка Gisha, которая занимается защитой прав палестинского населения.