Появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского пленного

Во вторник вечером в интернете начало распространяться видео, на котором люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия.

Лица людей на видео, которое длится полторы минуты, закрыты масками. Один из них ведёт переговоры по рации и отдаёт указания второму, который обезглавливает человека. На записи также видно, как предполагаемые российские военные демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.

Когда, где и кем снято видео, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена.

Одним из первых видео опубликовал закрытый телеграм-канал создателя "Мужского государства" Владислава Позднякова, сообщает The Insider. Ролик также разошёлся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение России в Украину, и в украинских социальных сетях.

Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: "За все будет ответ и ответственность". Ермак не уточнил, в связи с чем появился этот пост. Украинские телеграм-каналы предполагают, что это ответ на появление видео с убийством.

Служба безопасности Украины начала расследование в связи с предположительным убийством пленного.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям.

В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами или жестоким обращением с безоружными военнослужащими, сдавшимися в плен – как украинскими, так и российскими. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях.

Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские власти видео с вероятными убийствами украинских военных никак не комментировали.

Генеральная прокуратура Украины, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации ведут учёт и расследование предполагаемых военных преступлений в ходе войны в Украине.

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