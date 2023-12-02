Появилось видео возможного расстрела сдающихся в плен военных ВСУ

В Вооружённых Силах Украины проверяют видео предполагаемого расстрела российскими солдатами украинских военных, которые сдавались в плен, - сообщает "Украинская правда".

О предполагаемом убийстве пленных сообщил украинский телеграм-канал DeepState, опубликовав видео. Утверждается, что украинские военные были вынуждены сдаться в плен после того, как у них закончились боеприпасы. На видео показано, как сначала один, а затем второй солдат выходят из блиндажа с поднятыми вверх и заведенными за голову руками. После этого, как утверждается, российские солдаты открывают по ним огонь.

По данным канала, это произошло в районе села Степовое к северо-западу от Авдеевки. Российские войвка штурмуют село, чтобы перерезать пути снабжения украинской армии.

Ранее обвинения в расстреле сдающихся в плен солдат, что является нарушением законов и обычаев войны, неоднократно выдвигались как Россией в адрес Украины, так и наоборот. Ряд видеозаписей с предполагаемым расстрелом как украинских, так и российских пленных представители ООН и правозащитных организаций оценивали как подлинные.

Представитель оперативно-стратегического управления войск "Таврия" ВСУ Александр Штупун прокомментировал видео, заявив, что российские военные "ежедневно цинично нарушают правила ведения войны". По его словам, видео может служить "вопиющим тому подтверждением". При этом Штупун отметил, что сейчас оно "проходит соответствующие процедуры проверки и документирования". Российская сторона сообщения об этом видео не комментировала.