Пойдут ли жены мобилизованных на Кремль? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• 14 месяцев в окопе и никакой ротации. Жены мобилизованных требует вернуть мужей с фронта. Удастся российским властям справиться со стихийным женским протестом в преддверии президентских выборов-2024?

• Украина отмечает десятилетие начала Революции достоинства. Зреет ли в верхних эшелонах власти новый политический кризис на фоне отсутствия побед на фронте?

• Владимир Путин впервые за два года выступил на саммите G20, но без участия Джо Байдена и Си Цзиньпина. На чем зиждется показной оптимизм президента России на фоне стагнирующей экономики и колоссальных потерь в боях за Авдеевку?

Итоги 47-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с журналистом Алексеем Венедиктовым, исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой и украинским политологом Георгием Чижовым.