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Пожар нанёс серьёзный ущерб усадьбе Римского-Корсакова под Псковом

Иллюстративное фото

В Псковской области в результате пожара выгорело 200 квадратных метров усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любанск. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Там отметили, что спасена половина усадьбы. Пострадавших нет. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём во время соответствующих работ по ремонту кровли.

В МЧС добавили, что сообщение о пожаре в музее поступило после шести вечера. В тушении участвовали около 30 пожарных.

Губернатор региона Михаил Ведерников написал в Telegram, что власти сделают всё возможное, чтобы восстановить усадьбу.

Директор музея Светлана Мельникова рассказала, что экспонаты выносили из горящего здания сами его сотрудники. Спасённые вещи поместили под охрану в каменное помещение. "Музейщики спасли уникальные подлинные фотографии и много подлинных вещей", - добавила Мельникова.

Музей-заповедник Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения.

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