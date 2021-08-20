Пожары в республиках Мордовия и Марий Эл угрожают населённым пунктам

Пожар в Мордовском природном заповеднике дошёл до окрестностей закрытого города Саров в Нижегородской области. За неделю площадь возгорания увеличилась с 2 до 50 гектар. К тушению привлечена авиация и два пожарных поезда, сообщает ТАСС.

В Сарове из-за ситуации с пожаром накануне вновь ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным Российского федерального ядерного центра, несколько очагов возгорания зафиксированы в периметре города. Также сообщается, что из-за огня было приостановлено железнодорожное сообщение на участке Саров - Арзамас.

Пожар в заповеднике в Мордовии начался в начале августа. Причиной возгорания называю удар грозового разряда. Ликвидации пожара препятствуют труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года и неблагоприятные метеорологические условия.

В республике Марий Эл лесной пожар угрожает посёлкам Шап и Устье-Кундыш. По данным регионального ГИБДД, на одном из участков автодороги "Вятка" из-за возгорания ограничено движение.

Ранее более сотни детей были эвакуированы с территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл. Огонь угрожал деревне Студенки, там сгорели несколько построек пилорамы и баня. В Сосновом Бору, откуда накануне объявили эвакуацию, круглосуточно работают спасатели и техника.