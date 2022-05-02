Пожары в Сибири: в Минусинском районе введён режим ЧС

В ряде регионов России в Сибири и на Дальнем Востоке горят леса и степная трава. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Красноярском крае. В Минусинском районе этого края введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает Сибирь.Реалии.
В районе села Знаменка - лесной пожар площадью 250 гектаров и горит сухая трава, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее спасатели сообщали об очагах у сёл Кривинское и Лугавское. Сообщалось, что их жителей готовят к эвакуации, однако вечером в понедельник в МЧС заявили, что непосредственная угроза населённым пунктам миновала.
Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 привлечены для борьбы с пожаром в Минусинском районе, уточнили в МЧС.
Тайга.инфо сообщает также о пожарах в Омской области. На одном из участков огонь подошёл к железной дороге.
- В Красноярском крае действует особый противопожарный режим. По данным "Авиалесоохраны" на 2 мая, в 2022 году горели уже более 10 тысяч гектаров территории с лесом — это крупнейший показатель среди субъектов Сибирского федерального округа.
- Ранее режим ЧС был введен в Зейском муниципальном округе Амурской области.
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