Пожары в Сибири: в Минусинском районе введён режим ЧС

В ряде регионов России в Сибири и на Дальнем Востоке горят леса и степная трава. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Красноярском крае. В Минусинском районе этого края введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает Сибирь.Реалии.

В районе села Знаменка - лесной пожар площадью 250 гектаров и горит сухая трава, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее спасатели сообщали об очагах у сёл Кривинское и Лугавское. Сообщалось, что их жителей готовят к эвакуации, однако вечером в понедельник в МЧС заявили, что непосредственная угроза населённым пунктам миновала.

Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 привлечены для борьбы с пожаром в Минусинском районе, уточнили в МЧС.

Тайга.инфо сообщает также о пожарах в Омской области. На одном из участков огонь подошёл к железной дороге.