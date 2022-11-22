Позорный чемпионат? Соцсети о скандалах катарского мундиаля

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, но в центре внимания по-прежнему не голы-очки-секунды, а ситуация с правами и свободами, причём в широчайшем смысле слова: от табуированности темы ЛГБТ до запрета пива.

Алла Бенке:

Это будет самый скандальный (уже есть) и самый безалкогольный Мундиаль. Предысторию наверняка все знают. А цифру погибших гастарбайтеров (она гигантская) при строительстве стадиона в Катаре до сих пор точно не установили.

Ещё в 2010 году Зепп Блаттер (президент ФИФА) и Мишель Платини (глава УЕФА) были отстранены за получение взяток. Как сказал сам Блаттер в интервью, ЧМ-2022 должен был пройти в США, но Платини настаивал на Катаре, потому что после победы заявки Катара эта маленькая, но богатейшая страна заключила с Францией крупное соглашение о поставках оружия.

А в 2011 году Катар купил за 2 млрд. долларов один из главных футбольных клубов (и любимый Н. Саркози) Франции - ПСЖ. Такие вот совпадения.

Валентин Богданов:

Очередной пример лютейшей коррупции ФИФА. Очередной чемпионат в стране, где его быть не должно по определению. Где плохо всем, кроме организаторов и спонсоров. Но в тотальном футбольном "бане" все равно Россия.

Тина Канделаки:

Западные СМИ продолжают разгонять негатив про ЧМ в Катаре и Международную федерацию футбола, но большинство критиков в упор не хотят замечать собственные проблемы и не хотят видеть те огромные позитивные сдвиги, которые произошли в Катаре за последние годы.

Политика двойных стандартов во всей красе.



У меня есть надежда, что европейцев самих уже давно воротит от этого лицемерия, которое плодят их политические силы. Только смелости высказаться хватает не всем.

Владимир Шведов:

Я и так никогда не был близок к этой теме — но в этом году, кажется, ни один из моих друзей-болельщиков не следит за соревнованиями. Да и немудрено. Тут и продолжающаяся война, и дисквалификация российской команды, и множественные скандалы, сопровождающие FIFA... и чудовищный запрет пива катарскими властями, конечно.

Но зато многие вспоминают наш 2018 год. И бог с ней, с коррупцией. Улица Никольская в Москве ("ну и кому это мешало?") и эйфория от побед российских футболистов — удивительный мираж, спустя года кажущийся еще более ценным. Это вообще был, наверное, самый важный, любимый и драгоценный мой год.

Сергей Хазов-Кассиа:

Футбол в Катаре такой же позор на головы участников из т.н. дем. стран, как и футбол в РФ в 2018-м. Не могу смотреть без отвращения на воодушевление в фб, не говоря о тех, кто туда поехал.

Сергей Медведев:

В списке позорных провалов мирового сообщества в 2022 году отдельной строкой, нелепым довеском будет ЧМ по футболу в Катаре.

Катар – абсолютная монархия, Freedom House относит её к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации "Репортёры без границ". Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. "Международная амнистия" сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих. (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).

"На вчерашней пресс-конференции в Дохе президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что критика страны – организатора чемпионата за нарушения прав строивших объекты мигрантов неоправданна: "Кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, чемпионат мира и, если честно, Катар тоже". Кроме того, Инфантино высказался о правах ЛГБТ, заявив, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут "приветствовать всех".

Неужели тут кто-то будет смотреть, комментировать, постить, радоваться? "Это другое"? Хотя нет, будут - как плясали и радовались на Никольской в обнимку с аргентинскими фанатами четыре года назад и умилялись до соплей виду вежливых ментов и росгвардейцев. (Которые через пару месяцев продолжили крушить головы и ломать ноги умиляющимся).

Потому что "футбол вне политики?"

Потому что "нельзя лишать людей праздника"?

Потому что "тут играем, тут не играем"? - там война, здесь мигранты, а тут у нас Месси и Неймар, не мешайте, пожалуйста.

Только не забывайте, что в аннексии Крыма есть и отблеск золота Сочи. И в нынешней войне в Украине - частичка ЧМ по футболу в Москве. (И во Второй Мировой, конечно, заложены ОИ в Берлине 1936 года). Такими лицемерными праздниками мостится дорога мировому злу.

Александр Рыклин:

А меня сильно будет порицать прогрессивная общественность, если я все же позволю себе смотреть репортажи с чемпионата мира по футболу? Я - не все, честное слово... И даже не по русским каналам, и звук могу убрать... Ну, мне интересно.. Ну, пожалуйста!

Между тем, иранские футболисты не стали в знак протеста петь собственный гимн.

Александр Коляндр:

Под угрозой спортивных санкций, видимо, штрафов, сборная по футболу Англии и ещё полудюжины стран благополучной Европы отказались выходить на поле с радужной нарукавной повязкой, призванной напомнить в одном из самых гомофобских регионов о правах лгбт.

Несмотря на угрозы арестов дома иранская сборная отказалась исполнять гимн в знак поддержки вышедших на улицы за гражданские права.

Кирилл Шулика:

Ну вот теперь уже футбол совсем стал политикой, хотя он ей и был, только это отрицалось.

Отказ от радужных повязок это - политика, отказ от пива и согласие на это ФИФА - политика. А теперь еще болельщики освистали гимн Ирана из-за позиции аятолл по протестам в стране.

Александр Замалин:

Но даже из Катара приходят хорошие новости. Вот к примеру, капитан футбольной сборной Ирана, защитник Эхсан Хаджсафи сообщил на сегодняшней пресс-конференции: "Сборная Ирана выражает солидарность с протестующими в своей стране и скорбит о поги-бших демонстрантах, боровшихся против несправедливых законов".

Не хочу ни с кем сравнивать. Но иранцы в который раз подтверждает, что они - не рабы. Что они заслуживают всяческого уважения. За десятилетия диктатуры шиитских скреп они не потеряли ни достоинство, ни совесть, ни человеческий облик. Не превратились в исламистских фашизоидных орков (дэвов). Во всяком случае, большинство из них. Более того, они каждодневно, в неравном бою бросают вызов своим бешеным муллам, рискуя жизнью. И сегодняшнее выступление капитана иранской сборной - серьезный риск для его жизни. Слава Украине. Живе Беларусь. Да здравствует Персия.