Прага лишит маршала Конева почётного гражданства

Городской совет столицы Чехии - Праги принял решение посмертно лишить советского маршала Ивана Конева почётного гражданства города.

Решение должен ещё подтвердить городской парламент, ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.

Конев получил почётное гражданство Праги в июне 1945 года. Он командовал частями Красной армии, которые 9 мая 1945 года вошли в Прагу. С инициативой лишить его почётного гражданства - на фоне российского вторжения в Украину, которое большинство чешских политических сил резко осуждает - выступил мэр Праги Зденек Гржиб. В обосновании решения говорится, что события 1945 года следует рассматривать в историческом контексте, и долгое время власти Чехословакии, ставшей после войны частью "советского блока", допускали лишь одну трактовку исторических событий, в рамках которой маршала Конева называли освободителем Праги.

Как отмечается в документе, Красная армия достигла Праги уже после капитуляции как Германии, так и немецкого гарнизона города, заключившего соглашение с руководителями Пражского восстания о выходе из Праги. Также, как утверждается, Конев отдал 9 мая приказ о бомбардировке города Млада-Болеслав, чтобы не допустить отхода немцев на запад. При бомбардировке погибли множество мирных жителей. Отмечена и роль Конева при подавлении восстания в Будапеште в 1956 году.

Почётными гражданами Праги являются несколько десятков человек, в их числе семеро советских диссидентов, вышедших в 1968 году на Красную площадь в Москве в знак протеста против вторжения в Чехословакию, а также музыкант Мстислав Ростропович. Лишены гражданства были на данный момент трое, это лидеры компартии Чехословакии Клемент Готтвальд и Густав Гусак и советский диктатор Иосиф Сталин.

В 2020 году власти городского района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году. Тогда подчёркивалось, что решение не ставит под сомнение роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Однако российский МИД заявил резкий протест, и отношения между Москвой и Прагой серьёзно ухудшились. Дальнейшее их ухудшение произошло в связи с войной в Украине.