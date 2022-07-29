Права женщин и война: документальный сериал и дискуссия о гендере

"Вокруг войны сейчас очень большая дискуссия: мол, в антивоенном движении в основном женщины. Они – движущая сила сопротивления. Сериал про гендер эту мысль как будто бы как раз поддерживает", – рассказывает продюсер документального сериала " Выйти из роли " Дарья Ананьева.

Гендерная повестка в России стала тесно связана с политической

Сериал вышел на YouTube-канале издания "7x7" в июне. На первый его очный показ в Самаре пришла полиция. Почему это произошло и чем полицейских заинтересован сериал про гендер, продюсер проекта Дарья Ананьева не знает. "Ответственные за площадку говорят, что это произошло, потому что организатором было издание "7x7". При этом в других городах показы прошли спокойно", – отмечает Дарья.

Полицейские пришли на показ к самому открытию, когда режиссер сериала Маша Черная зачитывала речь о том, что гендерная повестка в России стала в последние годы тесно связана с политической. "Как я поняла, был какой-то анонимный звонок: мол, на мероприятии между участниками будут передавать наркотики, и вот полиция приехала, устроила двухчасовой шмон", – добавляет продюсер проекта.

Помимо Смоленска, очные показы сериала прошли также в Кировске и Сыктывкаре. Там вопросов у полиции к мероприятию не возникло.

Идея документального проекта о гендере возникла, как рассказывает Дарья, еще в 2020 году. Тогда издание "7x7" впервые решило опробовать такой жанр. В 2020 году редакция выпустила несколько молодежных веб-сериалов о молодых людях из разных регионов России. Идея состояла в том, чтобы привлечь более юную аудиторию.

"Сериалы были тестовые, и качество у них было не очень хорошим – уровень студенческой работы примерно. При этом мы получили большой отклик и поняли, что хотим продолжать заниматься сериалами. Но хотелось сделать что-то более профессиональное и более осмысленное", – вспоминает Дарья.

Тогда и появились две идеи для будущих проектов: редакция решила сделать один сериал про гендер, а второй – про бездомность. Второй сериал тоже вышел на YouTube-канале издания в июне.

"Почему решили снимать сериал именно про гендер, сказать трудно, – отмечает продюсер проекта. – Мы давно работаем с этой темой. У нас, например, был проект медиашколы для женщин из регионов. И мне самой интересна эта тема. К тому же, в России все очень плохо с пониманием того, что такое гендер на самом деле. В сериале мы и решили сконцентрироваться на этом".

Каждая серия документального проекта посвящена определенной проблеме, связанной с темой гендера. Например, в одной из серий говорится о трансгендерном переходе, в другой – о сужении списка запрещенных для женщин в России профессий, в третьей – о женской футбольной школе.

"У нас есть серия про права женщин в Дагестане. Там главная героиня – девушка, которой весь мир кричит, как ей нужно жить, а она просто пытается быть свободной, – рассказывает Дарья. – В общем-то, через все эти темы хотелось показать, что в нашей стране есть разные люди, которые по-разному сталкиваются с гендерными проблемами, и при этом живут свою классную жизнь".

Если бы в нашей стране руководящую роль занимала женщина, войны, наверное, бы не было

Героев Дарья вместе с режиссерами проекта искала через соцсети и по сообщениям из СМИ. Кого-то удавалось найти благодаря личным связям. Из-за того, что сериал был так долго в производстве, самым сложным было, по словам продюсера, поддерживать связь с героинями. Кто-то сначала соглашался на интервью, а потом обстоятельства менялись, и человек отказывался, например, или просил не публиковать убрать какие-то части.

Сложнее всего, по словам Дарьи, команде далась работа над серией про Дагестан. Материал для нее был снят раньше всего. "Пока мы работали над сериалом, у героини случилась страшная история, – делится продюсер, – Она была в гостях, там играла музыка, и она покрытая танцевала. Кто-то из друзей запостил видео ее танцев в соцсети, и какой-то радикальный паблик это распространил дальше. Местные это увидели, и девушку начали травить, пытались даже насильно выдать ее замуж. Она нам написала: Не выпускайте эту серию, пожалуйста. Мы отложили материал в черновик, но пока работали над сериалом, ситуация у девушки стабилизировалась. Замуж ее никто не выдал, и мы все-таки решили эту серию опубликовать".

То, что сериал вышел после 24 февраля, когда фокус медиа сместился в большей степени на освещение войны в Украине или преследование россиян за антивоенную позицию, команду не смущает. По словам Дарьи, в условиях антивоенного протеста в России тема гендера зазвучала иначе, и в этом смысле сериал как раз вписывается в общую канву обсуждения. "Мы показываем другую сторону дискуссии: что если бы в нашей стране, например, руководящую роль занимала женщина, войны, наверное, бы не было. Это всего лишь гипотеза, но она рождает дискуссию вокруг темы гендера", – отмечает Дарья.

В основном команда получает положительные отзывы на проект, но встречаются и негативные комментарии. "Кто-то в адрес наших героинь говорит: Раз вам так не нравится жить в этой стране – уезжайте. Но на очных показах больше все-таки положительных отзывов, – отмечает продюсер проекта, – Бывает, что разворачиваются интересные дискуссии о теле, о том, как вообще понять, что тебе некомфортно в своем теле или что такое чайлдфри и как это понятие связано с феминистской повесткой".