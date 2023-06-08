Андрей Смирнов выпустил новый фильм "За нас с вами". Действие картины, снимавшейся в прошлом году, происходит перед самой смертью Сталина.

Мнения зрителей разошлись: кто-то считает фильм ярким высказыванием о стране и народе, кто-то упрекает режиссёра в излишней публицистичности и даже фальши.

Лев Симкин:

- Год был неважнецкий.

- Да нормальный год был, не хуже других. Волго-Дон открыли, на Олимпиаде наши прилично выступили, особенно гимнасты, на Олимпиаде по шахматам вообще с большим преимуществом выиграли. А какие станции у нас появились – Новослободская, Белорусская, одна другой шикарнее!

- Так-то оно так, да только в мире все тревожнее. Ощущение, что тучи сгущаются. Заваруха в Корее никак не закончится. Англичане атомную бомбу взорвали, американцы – водородную, президентом избрали генерала Эйзенхауэра.

Это вовсе не цитата из длинного романа сталинских времен, как можно было бы подумать. Вы только что прослушали беседу родных за новогодним столом из антисталинского фильма Андрея Смирнова «За нас с вами».

По мне так там беда не только с диалогами, хотя среди них попадаются и не столь ненатуральные. Какие-то сюжетные повороты показались мне не убедительными, некоторые сюжетные линии обрываются, толком не начавшись, хотя кино идет аж два с половиной часа. Пусть даже актерский состав такой, что глаз не оторвешь - Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Леонид Ярмольник. Правда, с трудом верится Андрею Смолякову в роли профессора-интеллектуала при галстуке-бабочке, советующего встречным-поперечным изучать иностранные языки, чтобы в подлиннике читать великих философов. И, на мой непросвещенный взгляд, на экране многовато Юлии Снигирь и одетой, и раздетой, специально под которую Андрей Смирнов, по его словам, написал сценарий этой картины.

А в остальном все хорошо, правда-правда, атмосфера времени (1953 год) прежде всего. Перефразируя вождя – не знаю, как с точки зрения поэзии, а с точки зрения истории совершенно верно. Боюсь, с точки зрения поэзии, то бишь искусства, вообще никак. Да и больно длинно, вот у меня и не получилось разделить безмерные восторги присутствующих.

Сергей Максимишин:

Посмотрел "За нас с вами". Сдается мне, для бенефиса красавицы актрисы Юлии Снигирь можно было выбрать чуть менее нагруженный публицистикой сюжет.

Юрий Жуковский:

Новая картина Андрея Смирнова «За нас с вами» снималась в 2022 году, когда мы то ли ещё были, то ли нас уже не было, а мы этого не заметили, – разбежались, спрятались, атомизировались, сопротивлялись, осмысливали, рефлексировали, взвешивали, пытались. Где сегодня находится «Мы» – понять сложно. И есть ли «мы» и «они», или всё не так однозначно, как хотелось бы.

В картине Андрей Смирнов играет на мне отдельном, как на флейте, очень тонко и точно надавливая нужные клавиши.

Это его особый талант, особая магия – показать знаковые для времени и вневременные символы так, что они отзываются. Ты осязаешь, чувствуешь, что не так в социализме, в советскости – бессмыслицу за поколенческими и идеологическими смыслами, чёрные пятна на теле Города Солнца.

Режиссёр не фальшивит. Фальшивят актёры, не попадая в роль как в ноты, промахиваясь мимо эпохи, характера, бытовых деталей, иногда случайно попадая, нося один рисунок роли на весь фильм, как пальто.

Пальто того времени нужно уметь носить. Да, оно одно, по доходам, но Юлия Снигирь, нося в кадре одно пальто, одну красную шляпку и одну причёску, – не редактор из 1953 года, а стилизованная под неё актриса, не знающая, куда деть себя, одежду и пластику. Она берёт один широкий мазок в рисунок роли – скованность, настоянную на страхе и слабости, и они не передаются походке, осанке и одежде, а живут отдельно. И дело совсем не в том, что она говорит на современном языке в современной интонации, абсолютной аутентичности не бывает; дело в том, что она живёт отдельно от образа, не в силах преодолеть загадочную стену – её не пробьёшь ни более тщательными фразами, ни историзмом, ни педантизмом в оживлении деталей. Детали уже умерли, всё – реконструкция, никто не знает, как работает время.

Тщательно воссозданные коммуналка или изба, улица, каток, пирожки, фонарь, аптека всё равно смотрятся попсово, с оттенком китча, маниакальное внимание к приметам времени в духе Алексея Германа-старшего – тупиковый путь, детали хихикают, подмигивают, сопротивляются.

Наталья Нусинова:

Посмотрела, наконец, "За нас с вами" Андрея Смирнова, - и нахожусь в некоторой растерянности. Во всяком случае, - с ощущением неоправданных ожиданий. Фильм так хвалили коллеги, мнению которых я полностью доверяю, что я ожидала шедевра. но увы... по-моему, шедевр не получился. Может быть, завышенные ожидания и сработали в моем случае против восприятия. Фильм в любом случае, важен, особенно сегодня и сейчас, когда перекличка времен, увы, очевидна. На фильме Андрея Сергеевича Смирнова работали хорошие художники, -декорации, костюмы, детали быта позднесталинской эпохи выглядят очень достоверно. Речь героев, как мне кажется, стилизована гораздо хуже. А там, где стилизована, то уж чересчур грубо. От всяких "энтова", имитирующих простонародную речь, я каждый раз вздрагивала. Но чаще было ощущение, что говорят на экране наши современники, языком 21го века. А в 1952-53 году люди не могли говорить ТАК, и не могли говорить ЭТО - их посадили бы всех сразу. Очень нескладный и невразумительный сценарий, с кучей нестыковок - логических, драматургических, психологических. Недотянутые сюжетные линии, картонные персонажи. Искусственный финал. Созвездие хороших актеров, которым в основном нечего играть.

Зинаида Пронченко:

Посмотрела наконец «За нас с вами» Андрея Смирнова, фильм, разделивший общественность. И тех кто за, и тех кто против понять не составляет труда. Сколько можно поминать Сталина, а все равно не то народ помнит. Столько обличали, что уже и обезличили. Черной краски не хватит, а на душе чёрным черно… Недостатков у картины с лихвой - женские характеры поголовно мимо, Снигирь, по-моему, не сдюжила ни единой ноты, коммуналку населяют сплошь статисты из перестроечных публикаций, финал какой-то липкий в своем выморочном символизме - отдалась Россия светлоокому МГБ на диванчике в казенной квартире.

Алёша Самятин:

Поставьте против "За нас с вами" любой, самый захудалый фильм Муратовой. Ну и всё. Так меряется.

Наталья Шкуренок:

Посмотрела фантастический по своей пустоте фильм Андрея Смирнова "За нас с вами". Ощущение, что я вместо истории или романа два часа читала прописи - красиво и правильно написанные буквы и слова, а вместе - бессмыслица.... Смирнов и режиссер, и автор сценария... Его персонажи и говорят языком постперестроечных газет - и это на рубеже 1952 и 1953 годов... Вот что значит, нет хорошего литературного сценария и грамотных историков-консультатнтов! Как будто 82-летний старец решил под финал жизни всем все высказать, что внутри накипело, все до кучи... и актеров хороших жалко, и своего времени.

Алина Ребель:

Не в первый раз обращаясь к теме всеохватного русского террора и взаимного насилия, Смирнов в «За нас с вами» как будто решил снова примерить шляпу Бунина, которого сыграл двадцать с лишним лет назад в «Дневнике его жены». «Окаянные дни», написанные Буниным с разгар революции, буквально исполнены брезгливым омерзением к восставшей черни, к зомби-апокалипсису, который смел уютный пузырь русской интеллигенции, явив себя во всей красе, вырвавшись на волю и расположив свои окровавленные сапоги прямо на шелковых подушках оранжерейных диванов. Фильм Смирнова как будто трибьют «Окаянным дням», он буквально выстроен вокруг этического и эстетического противостояния между брезгливо морщащими носик Петкевичами и серыми, стертыми в единую массу лицами окружающих. Получился этакий тяжеловесный манифест в жанре комикса: текст/картинка на неоправданно дорогой бумаге.

Лариса Бравицкая:

Фильм «ЗА НАС С ВАМИ» Андрея Смирнова посмотрела… ну что сказать….не ожидала такого притянутого за уши фуфла от создателя «Белорусского вокзала» и пронзительной «Осени».

Всё в кучу, и проживающие в коммуналке семьи интеллигенции, открытых диссидентов,( и это в 1953 году), и топорные диалоги, и истеричная Снигирь и прочее натягивание совы на глобус, - всё это ради одной пошлой фразы:«В этой жуткой стране можно выжить только любовью.»

Не только в жуткой, но и в любой стране можно выжить только любовью, - подумала я, но!

Беда в том, что любви там нет. Нет в фильме любви. Нет ее и у создателей картины. Есть траханье главной героини с мужем, с этого начинается фильм, траханьем той же героини, но уже с нквдшником, и заканчивается.

Короче, мысль авторов не нова: трахает власть инакомыслящую интеллигенцию, с трудом выживающую среди быдла.

Елена Ямпольская:

Очень добротно снятое кино, где яростно смолящие женщины и беспробудно пьющие мужчины пересказывают друг другу ужасы из советского самиздата.

И без того очевидно, что вокруг не просто кошмар, а ужас, ужас, ужас, атмосфера мерзопакостная, аборигены — косорылые рабы и некуда культурному человеку податься. Но на всякий случай все это еще и проговаривается вслух. На что уходит известная туча времени.

А потом героиня актрисы Снигирь, лежа в постели с прирожденным предателем из МГБ и сверкая обнаженной грудью, произносит нечто пафосное, вроде: «Любовь спасет мир». И история внезапно обрывается. Как будто чижика съели.

Андрей Десницкий:

Фильм Андрея Смирнова «За нас с вами» невозможно не сравнивать с фильмами Алексея Германа: то же самое погружение в густой советский быт, камера как бы подглядывает… и если так воспринимать фильм Смирнова, он, конечно, проигрывает Герману в этой якобы документальности. Ну, к примеру, подмосковные крестьяне говорят на каком-то совершенно экзотическом диалекте. 😊

Но фильм, вообще-то, про другое. Он, на мой взгляд, как люди выживали в самое страшное время. Как хотели любить и быть любимыми. Как плохо у них это получалось… но все-таки немного получалось. И в этом смысле фильм очень хорош и вышел очень вовремя.

И прекрасные актерские работы.

Да, в каком-то смысле это приквел к «Белорусскому вокзалу»: история недовернувшихся с войны и тех, кто их дождался.

Яна Золотовицкая:

Очень много споров по поводу последнего фильма Андрея Смирнова "За нас с вами". Вот тут недостаточно мотивации у героев. Вот тут сюжетная линия криво оборвана. Вот тут пар изо рта героини не идёт, а вот тут наоборот очень много пара и сигаретного дыма. Там ходульность, там эпизоды плохо подогнаны, там артистка пережала, а там наоборот недоиграла. и т.д.

Может и так. Может ботики на молнии в 53 году - бытовая неправда, а деревенские бабы, торгующие на московских улицах и живущие в прислугах, разговаривали не так. А может и нет. Это все неважно, потому что важно только одно, когда мы говорим об искусстве - кино это, театр или инсталляция - какой силы получилось художественное высказывание и случилось ли оно вообще.

"За нас с вами" художественное высказывание такой могучей и пронзительной силы, несмотря на все недостатки, что оно попадает даже в тех, кто раздраженно пишет об эти недостатках.

Глеб Уколов:

Вчера ночью посмотрел "За нас с вами" Андрея Смирнова. НКВД, доносы, аресты, тюрьмы, тупость, страх. Ну, что в этом нового? Да - все именно так и было. Мы все это знаем. Я смотрю этот фильм и угадываю, что будет дальше. История Советской России для нас - большой спойлер. Мы знаем как было и как будет.

Но вот, что меня огорчает. В 2023 году уже нет людей, которым все это может показаться неожиданным историческим фактом. Они могут придуриваться и строить из себя невинность, но даже они все прекрасно знают. Они всегда это знали, но выбирали роль вертухая. У них своя традиция и преемственность. Прадед был городовым в царской России, дед был чекистом, отец служил в Смерш. Вы думаете им нужно доказывать, что такое хорошо, а что такое плохо? Они прекрасно все понимают. Проблема не в том, что немцы или советские граждане чего-то там не знали. А в том, что все они это оправдывали и как-то объясняли себе необходимость жестких мер и бытового людоедства. Страна в кольце врагов, агрессивные замыслы блока НАТО, нацисты, киевский режим, наркоманы, правый сектор, восемь лет бомбили ....

Поэтому, я ждал от фильма какой-то необычный ход- попытку рассказать историю так, чтобы палач вынужден был признать, что он палач. А снимать в 2033 году ещё один фильм о сталинских репрессиях - это скорее говорит о какой-то авторской беспомощности. Это значит - не понимать чего-то важного.

Дмитрий Травин:

Я на днях не стал писать про фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова, потому что эмоционально это кино меня не тронуло. Но сейчас вижу, что отрицательные отзывы доминируют. А главное: возобладало непонимание, зачем Смирнов снял такую банальщину. Поэтому пару слов сказать хочу.

У нас есть ряд мифов о сталинизме. От «все рыдали на похоронах Сталина» до «вся страна ощутила Гулаг на себе». Такая мифологизация абсурдна с точки зрения исторической социологии, и Смирнов сумел это хорошо показать, обращаясь к умам своих зрителей, но, возможно, не сумев затронуть сердец. Режиссер взял для анализа небольшой советский мирок – коммунальную квартиру, где были представлены разнообразные представители народа: от профессора философии и квалифицированного врача до деградировавших люмпенов. Смирнов сумел небольшими штрихами показать, сколь разнообразен этот мирок, и сколь разнообразна реакция на сталинизм. Одних отправляют в Гулаг за их взгляды. Других – за их национальность. Третьи тупо радуются чужому горю. Четвертые столь же тупо обожают вождя. Пятые молча ненавидят Сталина и благодарят Бога за смерть тирана. Шестые честно трудятся, посылая на х… всех политиков и стараясь не думать ни о чем кроме выживания. Народ наш именно таков. Он сложен и разнообразен. Он состоит из людей, плодящих идеи в тяжких условиях, и из людей, плодящихся и размножающихся без всяких заумных идей. В фильме Смирнова обнаруживается, что и чекисты любить умеют, поскольку Органы формировались при разных обстоятельствах из самых разных людей.

Сегодня нам очень важно понять эту сложность, не подменяя реальную жизнь простенькими мифами, с которыми удобно выживать, но невозможно строить иную Россию. Смирнову не очень удалось, как мне представляется, пробиться со своей мыслью к зрителю, но я бы все же рекомендовал посмотреть его фильм тем, кто любит рассуждать о народе, мельком просматривая данные массовых опросов. Смирнов нарисовал портрет народа. И хоть сделал это блеклыми красками, но все же добился большей правды, чем яркие мифологизаторы.

Игорь Кокарев:

Категории «понравился-не понравился» не годятся в данном случае.

И вообще странно обсуждать детали общей уборной и кухни коммунального прошлого в фильме о совсем другом - о нищете, страхе и ужасе, в которых мы тогда жили.

Фильм еще и страшен, ибо в нем народ разделен, разорван на враждебные друг другу части. Смирнов заглянул в глаза тех, других, не зря.

Ибо они сегодня торжествуют победу…

Меня не устроил только примирительный финал с непристойной «любовью».

А сам фильм - это Память, которую надо беречь как пепел Клааса…

Миша Козырев:

Как можно было столько лет надеяться на то, что моя страна фундаментально переменится? Фильм не рассказал мне ничего нового, просто напомнил всё то, что я уже знал - из истории СССР, из других сильных и важных картин, из "перестроечной" литературы. Классовая ненависть к интеллигенции, пролетарское упоение своим превосходством, животный антисемитизм и пламенная страсть к доносительству. Это было всегда. Это никуда не делось. Это никогда не исчезнет.

На что можно было надеяться полжизни? Зачем нужно было столько лет пытаться что-то менять, приближать мою родину к цивилизованному миру, приобщать к хорошей музыке, делать какие-то фестивали ("у нас будут свои Вудсток и Гластонбери!"), стараться донести какую-то правду, как будто она кому-то была нужна?! Финал всегда предсказуем, на что бы мы не надеялись. Мы знаем, что случится и с профессором философии, героем Смолякова, и с его дочерью, героиней Юлии Снигирь, и с ясноглазым капитаном, героем Александра Кузнецова. "Без шансов, без вариантов". Никакие оттепели, перестройки, перезагрузки ничего не изменят. Ненависть победит, вылупившись почти из каждого, как Чужой из грудной клетки.

Надо было расставаться с иллюзиями значительно раньше. Никогда себе этого не прощу.

Алексей Лебедев:

Почти неделю в моем фейсбучном информационном пузыре только и делают, что обсуждают фильм А.Смирнова «За нас с вами». При том, что в нынешней России его посмотрит от силы несколько сотен тысяч человек схожих со мной взглядов. А так называемый глубинный народ не то что не посмотрит, он даже не узнает о том, что такой фильм есть. А даже если и узнает и посмотрит, то в лучшем случае его реакцией станет зевота. Это ж не «Чебурашка». И даже не «Холоп».

Так что, прав был классик – узок наш круг и страшно далеки мы от народа.

ЗЫ. Никакие фильмы, никакие спектакли не способны развеять вековую российскую хтонь. Свинье нужна не постель с чистым бельём, а лужа с грязью. И чтобы грязь погуще, а лужа потеплее.