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Время Свободы

"Правильные" лозунги нужны? Карпин ответил на обвинения министра спорта

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 марта

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Время Свободы - Темы дня 27.03.2023
by Радио Свобода

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Бойцы штурмового отряда "Шторм" пожаловались, что по ним открывают огонь заградотряды, и что у раненых вымогают деньги за оказание медицинской помощи;

Владимир Путин объявил, что в Беларуси будут складироваться российские тактические ядерные боеголовки;

Муж и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин назвал фальшивкой слитую в интернет аудиозапись его разговора с предпринимателем Фархадом Ахмедовым;

Почему в Молдове государственный язык переименован из молдавского в румынский;

Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на обвинения министра спорта в безразличии.

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