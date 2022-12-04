В министерстве природных ресурсов Дагестана опубликовали результаты первых исследований массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Там обнаружили как минимум 2500 туш, специалисты предупреждали, что это число может увеличиться. По данным ведомства, основной версией произошедшего являются "естественные природные факторы". На публикацию обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.

Погибших тюленей проверили на наличие бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. В результате исследований, которые провели в Астрахани и Москве, не было найдено никаких отклонений, в том числе тяжелых металлов или пестицидов, утверждают в министерстве.

Это крупнейшая гибель в популяции за последние годы в республике. Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что они погибли около двух недель назад. "Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено", - цитирует его государственное агентство "РИА Новости".