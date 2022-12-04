В министерстве природных ресурсов Дагестана опубликовали результаты первых исследований массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Там обнаружили как минимум 2500 туш, специалисты предупреждали, что это число может увеличиться. По данным ведомства, основной версией произошедшего являются "естественные природные факторы". На публикацию обратила внимание редакция Кавказ.Реалии.
Погибших тюленей проверили на наличие бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. В результате исследований, которые провели в Астрахани и Москве, не было найдено никаких отклонений, в том числе тяжелых металлов или пестицидов, утверждают в министерстве.
Это крупнейшая гибель в популяции за последние годы в республике. Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что они погибли около двух недель назад. "Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено", - цитирует его государственное агентство "РИА Новости".
- Власти Дагестана не в первый раз объясняют массовую гибель тюленей естественными причинами. В декабре 2020 года между Махачкалой и Каспийском было найдено более 300 туш мертвых тюленей. В мае 2021 года было найдено еще 170 мертвых особей. Только к июню специалисты заявили - 90% погибших тюленей умерли в результате асфиксии из-за выбросов природного газа со дна моря.
- В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. По данным экологов, раньше в Каспийском море обитало не менее миллиона млн особей, но сейчас популяция сократилась до 70–100 тысяч.
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