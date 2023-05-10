Правительство ФРГ выделяет на беженцев дополнительно 1 млрд евро

В нынешнем году из федерального бюджета Германии будет дополнительно выделен 1 млрд евро на расходы федеральных земель, связанные с приемом, размещением и содержанием беженцев. Таков предварительный итог совещания представителей правительства ФРГ и правительств федеральных земель. Результаты совещания огласил вечером в среду, 10 мая, глава правительства страны Олаф Шольц после многочасовых переговоров в ведомстве федерального канцлера, сообщила "Немецкая волна".

В общей сложности расходы на беженцев, включая тех, кто прибыл ранее в ФРГ из охваченной войной Украины, должны составить 16 млрд евро, говорится в публикации.

По окончании саммита Олаф Шольц отметил, что выделяемый землям 1 млрд евро должен быть израсходован прежде всего на цифровизацию работы ведомств по делам иностранцев. Но глава Конференции глав правительств федеральных земель, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что этот миллиард евро "важен, но не решает основную проблему" - как именно будет идти финансирование работы с беженцами.

Еще более жесткую критику высказали в протокольном заявлении представители Баварии, Саксонии и Саксонии-Анхальт: "Предусмотренное федеральным правительством увеличение финансирования на один миллиард евро абсолютно недостаточно и ни в коей мере не соответствует напряженной ситуации на местах".

За первые четыре месяца 2023 года в Германии, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), было подано 101 981 прошение об убежище- на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В официальной статистике не учитываются граждане Украины: чтобы упростить бюрократические процедуры, им разрешили не подавать официальное прошение об убежище.