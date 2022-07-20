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Правительство Италии получило доверие. Но Драги всё равно может уйти

Сенат Италии в среду выразил доверие кабинету Марио Драги. Однако премьер-министру не удалось заручиться поддержкой сразу нескольких партий правящей коалиции. Как пишут агентства, большинство наблюдателей считает, что в ближайшее время Драги подаст в отставку с поста главы правительства Италии.

Правительственный кризис в Италии разразился на прошлой неделе, когда одна из партий коалиции - "Движение пяти звёзд" - отказалась поддержать кабинет в одном из голосований. Драги после этого подал в отставку, которую не принял президент Серджио Матарелла.

В минувший четверг в Сенате за вотум доверия правительству проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. В сегодняшнем голосовании число голосов "за" доверие сократилось почти вдвое - их было 95. Это произошло потому, что кроме "Движения пяти звёзд" в голосовании отказались участвовать ещё две партии правящей коалиции - правопопулистская "Лига" и правоцентристская "Вперёд, Италия!"

Целью Драги было сохранить широкую коалицию, созданную в начале прошлого года, когда он возглавил правительство. Судя по результатам голосования, это ему не удалось. Ни одна из партий формально не заявила о выходе из кабинета, однако очевидно, что опираться на часть входящих в правительство партий премьер уже не может.

Если Драги в ближайшее время уйдёт в отставку, страну, скорее всего, ждут досрочные выборы уже осенью, поскольку крайне маловероятно, что какая-либо из политических сил сможет сформировать новый кабинет.

Одной из причин споров в нынешней коалиции стали и разногласия по поводу поддержки Украины в войне с Россией. Драги выступает за жёсткую политику по отношению к Москве. Его оппоненты, в особенности "Движение пяти звёзд", занимают гораздо менее однозначную позицию.

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