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Правительство не поддержало закон о психологической помощи военным 

Правительство России не поддержало законопроект о предоставлении участникам боевых действий, закончившим военную службу, бесплатной психологической помощи, сообщает агентство ТАСС. В кабинете министров назвали инициативу "избыточной мерой", поскольку "вопрос уже отрегулирован законом".

Законопроект о психологической помощи был внесён в Госдуму в декабре, его авторы, депутаты фракции ЛДПР и несколько сенаторов, предлагали внести изменения в существующий закон "О ветеранах", согласно которому военнослужащие могут получать медико-психологическую реабилитацию за государственный счёт только во время прохождения службы. Авторы новой инициативы планировали расширить действия документа на тех, кто окончил службу, а также на членов семей погибших участников войн и инвалидов.

В то же время в понедельник Минобороны России опубликовало проект постановления, согласно которому предлагается с октября 2023-го года повысить оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 10,5%.

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