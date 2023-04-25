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Правительство отозвало законопроект о 30-процентном налоге для уехавших россиян

Правительство России отозвало из Госдумы законопроект о повышении налога на доходы с 13% до 30% для россиян, утративших налоговое резидентство.

Документ отозван "для уточнений", заявили в пресс-службе правительства.

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно в понедельник, 24 апреля. Поправки предполагали, что россияне, которые живут за границей более полугода и утратили налоговое резидентство, должны платить повышенную ставку налога при работе в российских компаниях. Изменения касались всех, кто использует для работы российский сегмент интернета или размещенные в России "технические, программно-аппаратные средства".

В настоящее время НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% – для работающих в России нерезидентов или, если размер дохода резидента за год превышает 5 миллионов рублей. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

  • Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян предложило прошлым летом министерство финансов России. Однако в ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что склоняется к тому, чтобы не менять статус налогового резидентства для россиян, работающих за границей. В марте источник "Интерфакса" утверждал, что Минфин отказался от идеи увеличить налоги для работающих за границей россиян.
  • После нападения России на Украину, а затем после объявления мобилизации из страны уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно.

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