Российское правительство рассматривает проект создания городской агломерации на миллион жителей из Владивостока, Артёма и построенного рядом с ними города-спутника. Об этом "РБК" рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, новый город под названием Спутник появится между 600-тысячным Владивостоком и 100-тысячным Артемом, объединив их в агломерацию. "Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", - сказал Чекунков.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инициативу Шойгу "важной", поскольку "развитие страны требует и появления новых центров, новых городов".