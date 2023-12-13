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Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импорт яиц

Правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные куриные яйца, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили эту информацию.

По словам источника издания, российские власти хотят сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1 процентов, с начала года – на 35,5 процентов, в годовом выражении – на 40,3 процентов. По мнению экспертов РБК, рост связан с превышением спроса над предложением.

В Минэкономразвития заявили "Известиям", что обнуление пошлины будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. На данный момент размер пошлины составляет 15 процентов от стоимости продукции. В Минсельхозе изданию рассказали о начале переговоров с так называемыми дружественными странами об увеличении поставок яиц. В ведомстве рассчитывают, что эти меры позволят стабилизировать ценовую динамику.

Как отмечают "Известия", в некоторых регионах торговые сети начали продавать яйца поштучно.

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