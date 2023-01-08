Правительство РФ одобрило запрет карт, "оспаривающих целостность России"

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравняет к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России", то есть те, где аннексированные украинские территории не указаны как российские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ (сам он пока не опубликован).
Законопроект, внесённый в Госдуму после объявленной российскими властями аннексии четырёх областей Украины осенью, уже прошёл первое чтение. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России". Законопроект предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание - для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц — приостановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.
В правительстве предложили внести в законопроект ряд изменений, указав, например, на то, будут ли подпадать под него карты, выпущенные ещё до решения об аннексии территорий. Также в отзыве говорится, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию, а понятие "экстремистские материалы" предполагает "наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации". В правительстве опасаются, что в результате демонстрация "запрещённых карт" будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному - когда-то как правонарушение, а когда-то - нет.
- Российскую принадлежность четырёх южных Курильских островов оспаривает Япония; спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- В 2014 году Россия аннексировала украинскую Автономную республику Крым и город Севастополь. Аннексия не была признана подавляющим большинством стран мира.
- В 2022 году, после вооружённого захвата ряда украинских территорий, Россия объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Эта аннексия также не признана почти всеми странами мира. При этом ни одна из этих областей, в отличие от Крыма, полностью не находится под контролем российской армии. До конца не ясны и границы, которые Россия сейчас считает своими (и которые должны быть отражены на картах, чтобы их не признали экстремистскими). Из большинства высказываний официальных лиц следует, что речь идёт о границах областей до аннексии. При этом, например, в недавнем официальном распоряжении президента Владимира Путина упоминается линия боевого соприкосновения "на Украине" - в то время как, если следовать отвергаемой международным сообществом логике российских властей, эта линия сейчас проходит по территории России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.