Правительство РФ выделило 1,35 млрд на новогодние премии полицейским 

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 1,35 миллиарда рублей на новогодние премии для сотрудников МВД. В документе указано, что выплата денежного довольствия производится "в целях материального стимулирования" полицейских.

Резервный фонд правительства России, который в октябре был увеличен на 1,4 триллиона рублей, предназначается для выделения средств "на социально значимые цели".

Летом правительство постановило потратить из фонда 7 миллиардов рублей на "производство контента, направленного на формирование духовно-нравственных ценностей у молодёжи".