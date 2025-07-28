Правительство России полностью запретило до 31 августа экспорт бензина

Правительство России распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление кабинета министров.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем

топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - говорится в постановлении. В начале марта правительство продлило до 31 августа действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не касалось тогда поставок за рубеж, осуществляемых компаниями-производителями нефтепродуктов.



Биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост. Причиной такой динамики участники топливного рынка считают недостаточное предложение на бирже на фоне увеличивающегося сезонного спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ, отмечается в сообщении "Интерфакса".



