Правительство России продлило запрет на экспорт бензина

Правительство России ввело новый запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей – он будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года.

"Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", – говорится в сообщении.

При этом с 1 сентября ограничения будут сняты с дизельного и судового топлива, а также газойли, которые вывозятся производителями.