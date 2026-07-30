Правительство России продлило запрет на экспорт бензина

Правительство России ввело новый запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей – он будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года.
"Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", – говорится в сообщении.
При этом с 1 сентября ограничения будут сняты с дизельного и судового топлива, а также газойли, которые вывозятся производителями.
- В начале апреля правительство России ввело запрет на экспорт бензина – он действует до 31 июля. Утверждалось, что это решение было принято с целью предотвратить дефицит в период высокого спроса. Позднее власти также ввели запрет на экспорт авиационного керосина и дизельного топлива.
- Топливный кризис в России начался в июне на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях. В подавляющем большинстве регионов введены ограничения на свободную продажу бензина.