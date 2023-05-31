Правительство России создаёт "Железные дороги Новороссии"

Правительство России создало государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии". Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Новая структура должна объединить железные дороги занятых Россией украинских территорий в Донецкой и Луганской областях - так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в частях Запорожской и Херсонской областей.

Всообщении правительства России говорится, что решение позволит выстроить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов. Головной офис "Железных дорог Новороссии" разместится в Донецке.

Согласно распоряжению, в новую российскую организацию смогут трудоустроиться сотрудники "Донецкой железной дороги", "Луганской железной дороги", "Херсонской железной дороги", "Мелитопольской железной дороги" и "Железных дорог Донбасса" .